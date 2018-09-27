風箏節熱身 石門粽大驚奇

2018年09月27日 04:11 中國時報 宋原彰／新北報導

新北市北海岸國際風箏節26日在石門區白沙灣舉辦熱身賽，各國風箏好手齊聚一堂，展示各式創意風箏，像是5米大的「石門粽」氣囊風箏，或國劇臉譜風箏、美國大叔、埃及豔后等造型驚豔眾人，今年共8個國家、20支隊伍參與，希望為石門區創造更多「風箏商機」。

降落傘特技 大飽眼福

北海岸國際風箏節預計30日登場，昨天熱身賽開場由文化局主祕翁玉琴與石門區長吳嘉榮一起放飛特製5米大的「石門粽」主題風箏，象徵將粽子與風箏兩大石門區特色融合，接著在88歲的風箏達人Rober Yen帶領之下，各國好手聯手表演「降落傘特技風箏飛行秀」，讓現場民眾看得目瞪口呆。

國際風箏節舉辦以邁入第19年，早已在國際風箏領域打響名號，風箏的樣式更是推陳出新，展現主辦方的創意，像是美國大叔、埃及豔后、財神爺和全台最大、35米長的國劇臉譜風箏。吳嘉榮表示，因應今年狗年，除了推出各式狗造型風箏外，也有各種海洋生物，如章魚、魟魚、螃蟹等；而台灣特有的八角風箏，也將在當天放飛天際，讓外國觀光客看見台灣的風箏實力。

風況潮汐 影響放風箏

亞洲國際風箏聯合會理事長鄭凱元表示，風箏節的舉辦，風況最難掌握，因此，舉辦方要求表演者須準備適合各種風況的風箏，像是微風等級的風箏和5級陣風以上的強風版風箏；另外「漲退潮」也是另一項需克服的問題，一旦漲潮，腹地就會縮減，大型風箏相對不易起飛，必須做好全盤考量，因應各種狀況。

文化局表示，今年風箏節由德國、美國、葡萄牙、日本、泰國、澳門、大陸及亞洲國際風箏聯合會等共8個國家、20支隊伍、逾百位國內外風箏好手參與；30日即風箏節主活動，現場除了欣賞風箏，小朋友可以闖關拿主題小風箏，也能參與製作「糖果風箏」、「風箏DIY」等活動，大朋友則參加「農特產市集」、「國際風箏展」。

(中國時報)