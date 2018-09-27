陳金德炮轟 仉桂美批無聊透頂

2018年09月27日 04:11 中國時報 胡健森 、 鄭舲 ／綜合報導 ／綜合報導

監察院日前以宜蘭縣代理縣長陳金德在任職高雄市環保局局長及高雄市副市長期間違法經營商業為由，通過監委仉桂美、李月德所提出的彈劾案，26日剛從荷蘭完成治水考察回國的陳金德親上火線強烈反擊，反批提案的監委仉桂美沒有遵守監委應超越黨派、獨立行使職權的規範，陳金德更進一步質疑，媒體披露有關陳師孟調查宜蘭農地違法使用戶退稅案內容，就是仉桂美洩漏給特定媒體，已違反監察法，監察院本身應另外立案調查此事。

陳金德表示，他在2008年1月卸下立委一職時並沒有擔任任何職務，因此打算以經營「白馬花園屋民宿」以及與友人成立「長安文創有限公司」以為生計，但這兩家營業登記，都分別在2015年5月16日及2014年9月22日完成註銷，考試院則是在2015年7月6日對公務人員是否兼職展開調查，他個人則在同年7月14日完成填寫，確實沒有兼職。

至於監委以國稅局繳稅紀錄，認定在2013年2月5日擔任高雄市政府環保局長、之後再升任副市長、轉任中油董事長等期間，仍有兼職經營行為。陳金德則說，白馬花園民宿採用的是固定稅額，無論有沒有經營都得繳稅，但他人在高雄，怎麼可能同時在宜蘭兼營民宿？

監委仉桂美昨受訪表示，公司經營、商業經營的認定，在法制上非常清楚，而且彈劾審查會中，13位監委不分新舊全票通過，根本沒有爭議。彈劾案已經完成法定程序送出去，後續就是公懲會的事，陳金德現在應該靜下心來仔細了解，好好面對他該做的事。

至於陳金德質疑監委陳師孟調查宜蘭農地非農用的退稅一案，仉桂美直呼「想像力太豐富」，退稅案是別人的案子，跟她完全無關，而且她自己的案子都快忙不完了，哪可能管那麼多，直言陳金德的質疑「無聊透頂」。

(中國時報)