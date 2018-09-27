風爭串聯北海岸觀光帶 商機起飛

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中國時報
宋原彰／新北報導

石門觀光業近年成長，光是知名的白沙灣海水浴場，去年就有近100萬人次到訪，近年來成立的麟山鼻遊戲區、風箏公園、極北藍點等同樣也成為熱門景點，如今透過風箏節和結合地方美食的肉粽節，串聯起金山地瓜節、萬里螃蟹季等，讓北海岸特色能被更多人看見。

石門區長吳嘉榮表示，石門區有很多得天獨厚、的自然景觀，像是麟山鼻遊戲區的風稜石、石門洞和富基漁港，都是具優勢的觀光條件，區公所也與北海岸及觀音山國家風景管理處共同打造更多特色文化，除了風箏節、肉粽節，也推出石門一日遊等套裝行程，帶遊客欣賞私房景點，希望吸引更多人潮，創造更大商機。

北海岸的沿岸觀光商機近年來不斷增加，據北觀處統計，2017年整年度到訪北海岸的人次高達630萬，其中石門區的白沙灣海水浴場就有98萬8千多人，幾乎佔了六分之一。

北觀處副處長金玉珍表示，近年來重新整理白沙月灣和周圍步道等硬體，逐漸增加觀光人潮到訪，2年前在石門成立的極北藍點甜點店和伊莎貝拉咖啡館，有絕佳的觀海美景，更成為石門觀光的新景點。

石門區公所主祕林俊宏表示，近年來發展觀光特色，除了風箏節和肉粽節外，舉辦3年的一日遊行程更頗受好評，未來的規劃是希望加強網路行銷，更新觀光網頁、增加查詢便利性，希望透過網路的力量，提升北海岸的觀光商機。

(中國時報)

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