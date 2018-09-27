賴興榮 要當孩子學海擺渡人

東華附小老師賴興榮（右）自詡要做學生學習路上的擺渡人，也是今年師鐸獎花蓮唯一得主。（張祈翻攝）

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中國時報
張祈／花蓮報導

「立志在教育的學海中，當孩子的擺渡人，擺平並度過學習過程中的挑戰！」國立東華大學附設實驗國民小學老師賴興榮，國小時父親病倒歷經家中劇變，受到當時老師們協助，陪著他度過生命難關，因此他以老師們為目標，立志做學生們生命中的擺渡人，他熱血的教學理念，也讓他成為今年72名師鐸獎中，唯一的花蓮代表。

賴興榮國小時父親重病，一家五口經濟陷入困難，一邊照顧父親，一邊學習，父親的病床就是自己的書桌，空閒的時間就做家庭代工賺取生活費用，當時的老師們協助他解決學習上的設備需求，甚至自掏腰包塞錢協助生活困難，陪著他度過這段生命難關，成為老師的念頭就這樣萌生。

進入教學職場20年，賴興榮也投入開發教學方案，累積近400場次的演講教學，幫助其他學校教師學習閱讀及寫作教學，並擔任大學生的實習指導老師，培訓他們進入偏鄉服務更多學生，為擴大影響，他也將這些年的教學經驗集結成書，讓現場老師、未來老師都能方便使用。

賴榮興長期推動閱讀，培養閱讀、寫作，他說，閱讀是累積知識最重要的方法，透過閱讀可以打破環境局限，有點像國外的自助旅行，累積的知識可以幫助學生解決困難，尤其現在圖書館、巡迴書車普遍，如何讓學生利用圖書資源，並透過討論、寫作等方式刺激學生觀察並表達真實感受，培養他們帶得走的能力，一生都能受用。

(中國時報)

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