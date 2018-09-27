長頸鹿、藍鵲、全灰 3選1

木柵焚化廠煙囪原為長頸鹿圖樣。

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中國時報
／台北報導
煙囪新版台灣藍鵲圖樣示意。
若不喜歡長頸鹿或台灣藍鵲，也可選擇全灰色。（北市環保局提供）

有24年歷史的木柵垃圾焚化廠「長頸鹿煙囪」，由於斑駁老舊，原預計換上「台灣藍鵲」新裝，卻引發民眾反彈，擔憂顯著地標消失。北市環保局現決定訴諸民意，將在10月15日展開為期10天的i-Voting，共有長頸鹿、台灣藍鵲以及全灰色3個選項，參加投票還可抽自行車等好禮。

長頸鹿煙囪是木柵顯著地標，也是當地居民兒時記憶，不過歷經風吹雨打，圖像已斑駁掉漆，原預計換上新裝，融入台灣藍鵲、杜鵑等台北意象，卻引發部分民眾反彈，訴求「還我長頸鹿」，舉辦地方說明會後仍無共識，現決定擴大用i-Voting投票，由市民一起決定。

木柵焚化廠廠長梁宏郎說明，該案將在10月15日上午9點開放網路投票，到10月24日截止，圖樣共有3選項，除了長頸鹿原圖、台灣藍鵲新圖，還有與建築物同色的灰色調選項。

只要民眾在2012年9月1日前出生、2018年7月31日前設籍北市，均享投票資格，也就是小學一年級以上市民都可票選。投票還有機會抽中捷安特自行車、超商禮券1000元共36個好禮。另外，若有長輩不擅網路投票，可在投票期間到區公所，環保局會派員協助。

環保局強調，彩繪圖案票選出爐後，預計11月進行施作，明年2月完工，不論哪個圖案勝出，都具公民參與意義，這將是全台首座i-Voting的焚化爐煙囪，即使最後台灣藍鵲落選，也會將它的意象融入焚化廠。

(中國時報)

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