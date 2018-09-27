精華地賤租交部 議員促收回

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中國時報
／台北報導

位在北市八德路、承德路的交通部北市監理所和北區分處，加總共有1萬3000多坪，兩處土地均為北市府所有，但每年連同建物僅收4600萬租金，遭議員質疑賤租中央。議會財建委員會26日做出附帶決議，要求市府洽請中央遷移，2年後不再續租，意即北市兩個監理所未來恐搬離原址。

交通部公路總局2012年將北市監理業務收回中央辦理，原台北市監理處因此併入交通部北市監理所。昨財委會審查預算，議員陳孋輝質疑，八德路的監理所和承德路的北區分處，土地都屬於市府，業務移回中央後，市府用承租方式讓交通部繼續使用，導致難以做更好規畫。

停管處表示，八德路土地面積約2700坪，北區分處則有1萬坪，市府每年有向交通部收取土地租金4300萬元、建物租金300萬元。但在場議員紛紛質疑，兩塊地都在精華區，土地市值超過10億元，北市很難再找到這麼完整的土地，與其賤租給交通部，不如收回土地自用。

議員陳彥伯強調，八德路是精華地段，若市府規畫BOT使用，權利金絕對不只4000萬，近年市府一直苦尋不到土地蓋公宅，承德路那塊很適合拿來運用；陳孋輝也說，監理所不一定要在該處，中央可找更方便、靠近捷運的地方。

停管處長張滋容說，監理所土地為財政局所有，現由停管處管理，過去有向中央反映過，但他們需要這塊地，且監理業務也是在服務市民，才會每年與中央定租約，後續會再跟交通部溝通。

(中國時報)

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