徐榛蔚拜票 婆媽們加油打氣

2018年09月27日 04:11 中國時報 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

國民黨提名花蓮縣長參選人徐榛蔚26日清晨6點前往花蓮市美崙山公園拜票，眾多晨起運動的鄉親紛紛熱情擁抱或握手寒暄，她承諾將與鄉親共同守護大花蓮地區的珍寶山，打造美崙山成為更佳的都市綠肺、精氣神公園。

承諾守護花連綠肺

美崙山公園一大早就有眾多鄉親上山練拳、打球、歌舞或跳健康操，不一而足，徐榛蔚親切地打招呼，並宣布展開選前60天「咱的花蓮咱疼惜，守護花蓮走透透」拜票行程。

徐榛蔚先向太極拳學員致意，並表示看到全縣太極拳陸續開班，令人欣慰，過去9年來，前縣長傅崐萁相當重視美崙山，縣府農業處投入維管經費，綠美化了生態、林相，讓這座都市綠肺更顯珍貴。

接著，徐榛蔚走訪跳舞廣場、歌舞協會廣場、大草原等地，許多婆婆、媽媽們大聲為徐榛蔚加油打氣，鼓勵徐榛蔚面對橫逆，更要勇敢堅強，發揮女性溫柔慈悲的力量。徐榛蔚感謝之餘還親拭一位銀髮媽媽額頭上的汗水，銀髮媽媽感動地說：「我們一定挺妳！」

校長挺花蓮好媳婦

一位滿頭白髮已退休的國小校長說，在國小服務時，他就認識關心弱勢、更關心教育的徐榛蔚，在花蓮奉獻18年來，真是花蓮的好媳婦，不僅具有中央立委實務磨練的高度，也有深入基層的廣度，將是主持縣政有深度的人才。

(中國時報)