市議員蘇有仁判刑14年定讞

2018年09月27日 04:11 中國時報 林偉信 、 葉德正 ／綜合報導 ／綜合報導

新北市議員蘇有仁在16年前鶯歌鎮長任內，利用公共工程招標的機會，向廠商收2555萬多元，案件纏訟13年，最高法院26日維持更二審判決，依貪汙罪將蘇男判刑14年、併科罰金1500萬元、褫奪公權8年定讞，其妻也因不實填製會計憑證被判刑9月，夫妻都將入獄服刑，檢方已啟動防逃機制；新北市議會指出，將啟動解職程序，由前議員王明麗遞補。

啟動解職 由王明麗遞補

70歲蘇有仁在新北市未改制前，就在鶯歌鎮參選並連任多屆台北縣議員，2002年，當選鶯歌鎮長後，蘇利用鎮公所本身編列及行政院及縣府補助工程經費的機會，與鎮民代表吳坤池（判刑12年定讞）以洩漏工程低價、預算書圖等方式，向廠商收賄。

檢方2005年展開偵查，蘇男到案後一度被羈押，但他始終否認犯罪，一審曾將蘇男依貪汙罪重判20年，全案經最高法院兩度發回更審，更二審依卷證資料與廠商證詞，認定蘇男利用鎮長職權，在80多件公共工程標案裡收賄2555多萬元。

尊重判決 不影響兒選情

更二審考量本案符合速審法減刑規定，將他判刑14年，且蘇男任鎮長後，將原本由他經營的九龍窯業公司，由其名義變更為他的妻子蘇宋秀菊，並與妻子連續不實填製會計憑證，開立不實的統一發票，蘇妻也被判刑9月。

蘇有仁與妻不服提上訴，最高法院認為，蘇有仁夫妻對判決內已明白論斷的事項，任憑己見指摘違法，或做枝節性的爭辯，不符合第三審上訴要件，駁回上訴定讞。

蘇有仁受訪時表示，他還沒看到判決，但法官都如此決定，他與妻子都尊重司法判決，由於目前新北市議會正在總質詢，仍會準時出席完成議員質詢工作，他相信選民的選擇，不會擔心影響到自己兒子蘇泓欽選情。

新北市議會祕書長陳王正源指出，直轄市議員解職有一定程序，須由行政院接到判決書後，發文議會才會生效，最少要一個禮拜時間才能完成；而公職人員選罷法規定，缺額將由落選頭底補，作業時間也大約一個月左右。

到判決後，發文議會才會生效，作業時間大約1個月左右，由王明麗遞補。

(中國時報)