市議員蘇有仁判刑14年定讞

友善列印
中國時報
／綜合報導

新北市議員蘇有仁在16年前鶯歌鎮長任內，利用公共工程招標的機會，向廠商收2555萬多元，案件纏訟13年，最高法院26日維持更二審判決，依貪汙罪將蘇男判刑14年、併科罰金1500萬元、褫奪公權8年定讞，其妻也因不實填製會計憑證被判刑9月，夫妻都將入獄服刑，檢方已啟動防逃機制；新北市議會指出，將啟動解職程序，由前議員王明麗遞補。

啟動解職 由王明麗遞補

70歲蘇有仁在新北市未改制前，就在鶯歌鎮參選並連任多屆台北縣議員，2002年，當選鶯歌鎮長後，蘇利用鎮公所本身編列及行政院及縣府補助工程經費的機會，與鎮民代表吳坤池（判刑12年定讞）以洩漏工程低價、預算書圖等方式，向廠商收賄。

檢方2005年展開偵查，蘇男到案後一度被羈押，但他始終否認犯罪，一審曾將蘇男依貪汙罪重判20年，全案經最高法院兩度發回更審，更二審依卷證資料與廠商證詞，認定蘇男利用鎮長職權，在80多件公共工程標案裡收賄2555多萬元。

尊重判決 不影響兒選情

更二審考量本案符合速審法減刑規定，將他判刑14年，且蘇男任鎮長後，將原本由他經營的九龍窯業公司，由其名義變更為他的妻子蘇宋秀菊，並與妻子連續不實填製會計憑證，開立不實的統一發票，蘇妻也被判刑9月。

蘇有仁與妻不服提上訴，最高法院認為，蘇有仁夫妻對判決內已明白論斷的事項，任憑己見指摘違法，或做枝節性的爭辯，不符合第三審上訴要件，駁回上訴定讞。

蘇有仁受訪時表示，他還沒看到判決，但法官都如此決定，他與妻子都尊重司法判決，由於目前新北市議會正在總質詢，仍會準時出席完成議員質詢工作，他相信選民的選擇，不會擔心影響到自己兒子蘇泓欽選情。

新北市議會祕書長陳王正源指出，直轄市議員解職有一定程序，須由行政院接到判決書後，發文議會才會生效，最少要一個禮拜時間才能完成；而公職人員選罷法規定，缺額將由落選頭底補，作業時間也大約一個月左右。

到判決後，發文議會才會生效，作業時間大約1個月左右，由王明麗遞補。

(中國時報)

徐榛蔚拜票 婆媽們加油打氣 籃球場藍白對決 有噱頭沒火花

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。