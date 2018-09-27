籃球場藍白對決 有噱頭沒火花

國民黨台北市長參選人丁守中（右圖）與現任市長柯文哲（左圖）兩人26日受邀參與籃球友誼賽，由丁領軍KMT籃球隊，對上柯掛名領隊的建中校隊。不過，柯開球後即離開，隨後丁才抵達，兩人沒見到面。（鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導

國民黨台北市長參選人丁守中與現任市長柯文哲兩人26日同受邀參與籃球友誼賽，由丁領軍KMT籃球隊，對上柯掛名領隊的建中校隊，成為另類「藍白對決」。但柯昨旋風式到場開球即離開，隨後丁才抵達，兩人王不見王，讓賽事少了點火花，丁受訪時直言，「是柯故意避開。」

國民黨議員鍾小平籌組KMT籃球隊，昨在市議會初登場，找來國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡、丁守中到場加油，還請籃球國手陳信安、毛加恩助陣，對上身穿白色球衣、由柯文哲領軍的建中校隊。

柯文哲昨致詞笑說，過去每遇府會盃球賽開打，市府迫於議會壓力，都不敢全力以赴，現在同學沒有審預算壓力，千萬不要客氣，好好打一場球。隨後他簡單為球員打氣，開球後即離去，全程停留約15分鐘。

不久後丁守中到場，與蔡令怡一起為KMT籃球隊鼓舞士氣，被問及柯文哲擔任開球嘉賓，是否有踩線意味？丁強調，這場比賽由市府體育局主辦，他客隨主便，只是受邀來參賽；針對兩人未碰頭，他則解釋，自己準時出席，是柯文哲提早到場，「他大概是刻意避開」。

由於蔡令怡近來積極替黨內參選人輔選，與挨批神隱的吳敦義形成對比，有媒體封她為「地下主席」，昨談及是否覺得委屈？蔡令怡低調說，每個國民黨員都要盡力幫忙，作為黨的志工，本來就要為黨加油，盡力最重要。

(中國時報)

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