致理科大 打造無現金校園

2018年09月27日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

現今幾乎人手1支智慧型手機，愈來愈多人習慣使用行動支付，學生也不例外；致理科技大學為落實金融科技教育，藉產學合作，在校園推廣行動支付，26日與財金公司簽訂「台灣Pay行動支付校園推廣活動合作計畫」，將致理科大打造成無現金校園。

致理科大校長尚世昌表示，致理科大秉持教學理論與實務並重的治校理念，希望透過本次與財金公司產學合作，打造校園數位生活圈，培育學生了解行動支付等金融科技，成為有創新、統整與跨領域的專業人才，發揮年輕世代影響力。

尚世昌強調，與財金公司支付品牌「台灣Pay」合作的金融機構多達23家，綁定的是國內發卡量最大的支付工具「金融卡」，故可讓沒有信用卡的學生也可體驗行動支付的便利。

財金公司董事長趙揚清表示，「台灣Pay」不僅提供購物功能，還具備轉帳、繳費、繳稅及提款等多元服務，學校師生透過手機即可掃碼支付，完成生活各項付款需求，如朋友吃飯拆帳、繳學費、班費、房租，或是日常生活各項購物支付等，非常方便。

致理科大指出，目前致理商圈已超過40家商店可接受「台灣Pay」付款，綁定金融卡有多少用多少、不透支，更能養成有效控管收支的正確理財觀；未來校園內收款也將導入「台灣Pay」QR Code方式打造無現金校園。

(中國時報)