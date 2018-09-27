oBike亂象 姚丁批柯不夠了解市政

2018年09月27日 04:11 中國時報 楊孟立 、 周毓翔 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市政府通過「吳音寧條款」，未來台北農產運銷公司總經理吳音寧將進議會備詢。對此，民進黨台北市長參選人姚文智昨天受訪表示，如果這麼大家喜歡讓吳音寧上備詢台，他會邀請吳音寧加入小內閣，未來讓大家問個夠、問個飽。oBike亂象，姚也批評，「柯文哲過去說oBike一定打敗YouBike，這句話現在要不要吞回去？」

姚文智說，「吳音寧條款」未來還要議會通過，但坦白說，大家都看得很清楚這就是在進行政治鬥爭，非要至吳音寧於備詢台不可，「我不曉得這有什麼必要？」

姚文智指出，如果這麼大家喜歡讓吳音寧上備詢台，他會邀請吳音寧加入小內閣，未來讓大家問個夠、問個飽。至於要擔任什麼樣的職位可以再談。

國民黨台北市長參選人丁守中昨至台大視察oBike腳踏車被棄置校園的狀況，丁守中表示，oBike不是共享經濟，它基本上就是不負責任的公共腳踏車租賃業，推出一大堆平價腳踏車擺上街頭，隨處可停可租，無視占用社會資源，對消費者也沒最起碼的保障。他也批評，柯文哲曾在市政會議做成決定，說將oBike一定會消滅YouBike，現在這就是凸顯柯文哲對市政不夠瞭解。

北市交通局表示，市府已訂定「共享運具經營業管理自治條例」，未來針對共享運具會規畫專用服務區、收取權利金、限制投放數量並制定違規罰則，目前也有與oBike業者成立溝通平台，處理違停或大量占用格位情形，只是台大校區非屬道路範圍，停放規定及違規罰則均須依校方規定，至於業者遲不領車，交通局會協助召開協調會。

(中國時報)