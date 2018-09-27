基隆選情低迷 藍樂觀看待

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中國時報
╱基隆報導

選戰進入最後衝刺2個月，基隆市長選情卻「冷冰冰」，民進黨現任市長林右昌挾著執政優勢，氣勢壓過國民黨對手謝立功，加上民進黨此次來勢洶洶，一口氣提名15人喊出拚過半的口號，撼動藍軍議員選情。不過，國民黨內部仍樂觀看待，並表示「優勢還在！」

過去曾被稱為「藍軍鐵票倉」的基隆市，議會席次基本上都是「藍大於綠」，但近年來卻有所變化，在第16屆時還是國民黨22席、民進黨6席、親民黨2席、無黨1席；第17屆則藍16綠10橘3無3；18屆就變成藍15綠9橘3民國黨1無2。足見藍軍有逐漸下降態勢，加上曾發生過2名藍軍議員脫黨，讓藍軍在議會的優勢不如以往。

「優勢還在！」國民黨議員張漢土表示，雖然現在是民進黨執政，但基隆還是藍大於綠的板塊，藍軍在議會的席次從來都是占最多數，只要凝聚泛藍的民心，還是能拚過半，且他不僅看好議員選舉，市長選舉也還是有機會勝選。

國民黨基隆市黨部主委黃希賢表示，林右昌上任後雖然有做出「有感」建設，但其實這都是國民黨以前執政時就已規畫好，加上民進黨中央執政不利，基隆即使有獲得中央挹注，但都是先射箭再畫靶、不切實際。

黃希賢坦言，國民黨丟掉了基隆執政權，真的對泛藍支持者很抱歉，但現在黨部已積極去找回民心，此外謝立功雖然是學者形象、個性保守，但最近在策略上已有加溫加熱，會急起直追，而民進黨雖喊出議員拚過半，但藍軍在區域生態上還是很有信心，開票就會見真章。

(中國時報)

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