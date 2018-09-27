2018年09月27日 04:11 中國時報 邵宗海

美國國務院9月24日批准對台軍售案，金額3.3億美元，包含F-16戰機與其他軍機的零部件，這是川普任內第2次對台的軍售。上一次軍售是在2017年6月，當時對台武器銷售數字是14.2億美元。

看起來，2018年的軍售案數字並非很大，但北京反應卻很強烈，對美國譴責的用字遣詞也非常尖銳，因為對大陸來說，美方這次向台灣出售武器，「嚴重違反國際法和國際關係基本準則」，而且「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報原則，損害中國主權和安全利益。」

相對於2017年的軍售案，當時大陸外交部的言辭反應是：「強烈敦促美方恪守在中美三個聯合公報中做出的嚴肅承諾，撤銷這次對台軍售計畫，停止美台軍事聯繫，以免對中美關係和雙方重要領域合作造成進一步損害。」語氣上尚未拉升到「損害中國主權和安全利益」的層次。即使國台辦的回應稍具辛辣，但針對性仍偏重在台灣，馬曉光說：「任何挾洋自重、破壞台海和平穩定的行徑，都必將自食惡果。」

北京之所以在用詞上會有一點區隔，是因為中美之間在2017年是比較特殊的一年，4月中國國家主席習近平才前往美國進行國事訪問，隔不了多久，美國總統川普在赴越南的APEC峰會之前，又特別提前專程到北京作了回訪。當時中美正在嘗試營造一個良好的合作氣氛。

但2018年是有點不一樣了，台美之間好像開始有點「麻吉」。首先，「鼓勵美台之間所有層級互訪」的《台灣旅行法》在3月16日正式公布，蔡英文8月前往中南美洲兩個友邦進行訪問，來回「過境美國」時，美方接待禮遇較前確實有所提升。

其次，在軍事層次上，《2019財年國防授權法》草案涉台部分，也先後在美國參眾兩院獲得通過，8月13日川普並正式簽署。其中1243條款，表示《台灣關係法》及「六項保證」是美台關係重要基石，美國應加強與台灣的國防與安全合作，改善對台軍售可預測性。

再者，在外交層次上，美國聯邦參議院外委會在9月6日提出《台北法案》，旨在加強台灣在國際社會的地位，並授權國務院採取降級關係或改變外援等行動，以防相關國家做出不利台灣舉動。就在北京剛宣布與薩爾瓦多建交後不久，美國在9月7日宣布召回駐多明尼加共和國、薩爾瓦多和巴拿馬3國的使節。

而2018年，川普也必須面臨其內部的國會期中大選，共和黨完全執政的局面是否能安然維持，必然建立在「美國優先」口號的落實層面。

所以，中美貿易戰開打，已上升到全面對抗。

但是，北京對軍售案反彈，不盡然建立在中美關係是否融洽或對立上。《八一七公報》30周年紀念，北京「人民網」就說過：「美國對台出售先進武器，一直是影響中美關係正常發展的一個重大負面因素。」

而且，北京也必須明白凸顯它的立場，就是「台灣是中國領土不可分割的一部分。任何人都不能動搖中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整、反對外來干涉的堅定意志和決心。」因此，當軍售案被視同於「損害中國主權和安全利益」時，北京已沒有退路或妥協的選擇。

（作者為澳門理工學院名譽教授）

(中國時報)