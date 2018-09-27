愛台也可友中 民共務實對話

2018年09月27日 04:11 中國時報 洪奇昌

9月19日民進黨蔡英文主席在黨中常會決議裁示「黨公職及候選人不應參加及參與動員」喜樂島聯盟舉辦的「全民公投反併吞」活動。這項決定有別於2004年陳水扁政府推動「正名制憲、入聯公投」，民進黨政府在美中霸權衝突升溫、在兩岸關係和平發展進程陷入對峙僵局之際，仍竭力控制兩岸衝突風險，不放棄對北京釋出善意，這是理性務實的政策選擇，是負責任的執政黨應有的作為，殊值肯定。

我們都清楚藍綠兩黨都難免於基本教義派支持者的制約。外界原以為民進黨在施政滿意度下滑、選情告急時應會加碼鞏固深綠基本盤，畢竟「喜樂島聯盟」在選前舉辦大型群眾活動拉抬聯盟內候選人聲勢，不論是尋求擴大黨內激進獨派力量，或者在黨外另起爐灶集結，結果都可能排擠民進黨內的兩岸務實路線。蔡英文主席能頂住黨內外壓力，用行動宣示她所領導的執政黨在兩岸政策上「承諾」不變、「善意」不變、「不走對抗老路」，實屬不易。

另方面，兩岸紅藍綠白政治力量都想爭取台灣青年世代民心。近期民調顯示，後太陽花時期的台灣青年世代竟然有相當比例偏好既有「本土色彩」、卻又主張「兩岸一家親」的柯文哲，這對民進黨是重大警訊。當然，柯文哲的兩岸主張大有討論空間，他沒有執政包袱，又只是選市長，不必論證他的兩岸主張是否可操作化。但無論如何，民調已經描繪出後太陽花時代、台灣青年世代的兩岸關係意向：台灣青年「認同台灣（中華民國）主體性」卻不必「反中」，甚至可以「愛台友中」。

為此，民進黨作為負責任的執政黨，要爭取青年世代的認同，便不能僅止於言詞討好，更要清楚向社會說明，在當前國際情勢與兩岸局勢下，如何超越零和思維，如何「愛台」又兼顧「友中」。

從「愛台」切入，中華民國憲政體制所體現的「台灣（中華民國）主體性」是台灣社會最大共識，也可以視之為最後底線。「愛台」就是要守住底線「不在壓力下屈服」，但手段不僅是向世界宣示台灣主權獨立、力抗中國大陸併吞的決心；由於台灣地位涉及美中台關係與聯合國2758號決議文等大框架，加之兩岸綜合國力懸殊，因此台灣任何政黨執政的首要之務都是從維持美中台關係的動態均衡著手。

多年來兩岸關係是以美國作為支點維持兩岸均勢，藉此制約兩岸政府互不碰觸底線、不片面改變現狀。但美國並非無底線地支持台灣，美中博弈過程中，台灣可以深化與盟國的實質關係、加速台灣產業全球布局或增加國防安全投入，但必須如8月30日前北約盟軍司令史塔福在「印太安全對話」上所表示：「台灣在印太戰略中的角色應以『不激怒中國』的方法進行」。

畢竟北京也有反制能力，包括在國際上持續抹去中華民國、台灣，在經濟上擴大招募台灣民眾、企業、青年西進，並透過輿論批判蔡英文政府執政不力，或者重申武力解決台海問題的可能。值此之際，不可諱言台灣「維持現狀」的成本也在增加，台海間衝突失控的風險也更高。

從國際局勢發展看來，美中台三方在兩岸問題上的底線已經很清楚，北京沒有武統的條件，所以底線是台灣不獨，尤其是法理台獨；而台灣也沒有法理台獨的空間，所以底線是北京不統，尤其是武統。那麼不統不獨的台海現狀其實就是美中台都可接受的動態均衡，也是未來一段期間最理想的台海情勢。

我呼籲北京的朋友們應注意到，民進黨政府為了爭取台灣青年世代民心，為了負責任地維繫台海和平現狀，願意突破窠臼超越基本教義派的制約，依據「既有政治基礎」包括中華民國憲政體制發展兩岸關係。這代表民進黨承認中華民國憲政體制下的一中精神，是民進黨政府重返執政以來持續的承諾與「友中」善意。

或許兩岸鷹派不樂見民共破冰，但習近平主席已多次宣示「我們完全理解台灣同胞的特殊心態，充分尊重台灣同胞現有的社會制度和生活方式」，北京也應超越慣性政治意識型態思維，在爭取台灣民心友中同時，能正視台灣既有的政治制度與現實，照顧到台灣人愛台的情感。北京不應期待一手消滅中華民國、消滅台灣主體性，還能透過單邊化、國民化的對台措施獲取台灣民心。接過彼此的橄欖枝，開啟民共務實對話吧，期待雙方共同思考兩岸關係和平發展的可能途徑。（作者為前海基會董事長）

(中國時報)