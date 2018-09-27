美中邁向新冷戰？

友善列印
中國時報

美中兩國於9月24日對彼此進口商品加徵新一輪關稅，美國國務卿蓬佩奧宣稱川普政府不會在貿易戰讓步，並強調美國有必勝的決心，如果北京進行報復措施，美方還將再對2670億美元的中國商品加徵關稅。同一天，北京發布《關於中美貿易摩擦的事實與中方立場》白皮書，直言合作才是中美唯一正確選擇，並表示將退出與美國的貿易談判，還強調美國貿易霸凌主義與言行不一行為將危害世界經濟發展。

近來美中在印太地區戰略競逐加劇，朝核危機、東海釣魚台與南海島礁軍事化爭議、台灣問題、印太戰略牽制一帶一路、網路安全與駭客攻擊、政府補貼與強制在陸美企轉移技術、限制大陸金融服務業市場，以及華府對北京工業與商業間諜指控等，已讓戰略圈聞到一股令人不安氛圍。

隨著美中關稅戰交鋒越演越烈，美國國務院日昨宣布對共軍裝備發展部進行禁發出口許可證、禁止在美管轄範圍內進行外匯交易，或使用美國金融系統，並凍結其在美管轄範圍內的財產等制裁措施，讓美中兩國互槓從經貿領域擴大到軍事範圍，並嚴重影響到美中兩軍交流活動，以及戰略對話與互信機制運作，更讓美中兩國戰略互疑急劇升高。

當前，美國府會與智庫普遍支持對中國採取強硬策略，凸顯中美競合關係已經邁向「競爭面大於合作面」的新階段，並對印太地區局勢增添不穩定變數。美國在朝鮮半島、東海、台海、南海與印度洋，積極布局牽制中國戰略，發展以日本、澳洲、印度為主軸的海上安全合作架構，並向東南亞國家遊說重返啟用美軍基地。

美國防部已獲得國會預算支持強軍規畫，準備從質與量兩個方面建立明顯超越中國的先進軍力，讓共軍承受無法擔負的損失，同時也能以優勢軍力在衝突時主導戰局並獲勝。川普總統採取「舉債強軍」政策，認為在強大美軍支撐下，美元霸權地位將屹立不搖，美債也根本不用擔心賣不出去，所以強國重點在鞏固領先中國的優勢軍力，讓美國在經貿與金融領域保持世界龍頭地位。

美中戰略互疑加劇已讓各國神經緊繃。白宮國安顧問波頓日昨介紹新版《美國網路安全戰略》強調，面對來自中國的駭客攻擊，美國將採取「反擊、破壞、降級和威懾」主動攻擊新策略，不再綁手綁腳，而且總統不需經過諮詢程序即可下令反擊。9月24日，美國新聞網站Axios報導，美國政府正研擬大規模反制中國計畫，由白宮國安會主導結合各部會能量，指控中國近年來對美國所採取的「惡意活動」，並說明中方如何滲透美國，以及美方將如何還以顏色。

倘若未來數周內，華府當局真的對北京重炮抨擊，恐將加速美國與中國邁入冷戰新格局。屆時，全世界都要把「安全帶」綁好，開始應對人類歷史前所未見的變局。（作者為國家政策研究基金會國安組顧問）

(中國時報)

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