打假新聞 捉賊反先做賊

2018年09月27日 04:11 中國時報 吳統雄

蔡總統在輔選中強調假新聞會影響選舉，警示假新聞是「對岸製造」；行政院配合公布假新聞的數字龐大，而釋出將修法，跳過司法程序，直接由行政機關嚴懲；國安局更不待立法，立即指示六大情治機關執行「訊安專案」，以國安等級來處理執政者認為的假新聞，監控對象為「靠北民進黨」等臉書。

同時，出現了「靠北國民黨」等18個臉書與粉絲團聯合組織，表達擁護黨國、提出「反制假新聞」的共同聲明，其中特別標注：「TFC台灣事實查核中心」亦授權所有粉絲團引用已查證資料。

TFC是今年7月底開始運作的「第三方新聞事實查核」機構，由於列出許多學術界知名人士，所以深受關注新聞事業者的期待。不過，該中心並沒有公布贊助者姓名，其臉書也不開放公開貼文。

TFC官網的「著作權聲明」，其資料採免費分享制，並沒有任何授權程序。TFC是否對「靠北國民黨」聯合組織有特別授權之事實？在無其他授權案例下，就一般正常之認知，是否「授權」即有「背書」之意味？「靠北國民黨」聯合組織目標明顯、成員同質，且多有製作假新聞之前科，前往閱讀即可輕易得知。

「靠北國民黨」聯合組織對假新聞的認定標準與說明為：「不散播匿名新聞，如『某陣營』、『某高層人士』、『某PTT網友』這類新聞。以前大家支持媒體反壟斷，於是他們開始化整為零，聯合中共大量造假…」

經查，TFC已公布的19個「查核報告」，大多數都是以「網傳」、「網路盛傳」、「臉書流傳」、「某日報報導」等為引言，全文也沒有舉出具體新聞來源。如引起矚目的〈蘭嶼為補助款反核〉一文，被TFC評為「錯」，但全文對來源說明僅有：「網傳」、「某網紅指出」、「某位環保人士發表評論」。又如最新的一則〈日本核食入台〉，對來源說明也是僅有：「網傳」、「Line盛傳」，完全與「靠北國民黨」聯合組織所指控的「假新聞格式」相同。

聯合宣言強調「大家支持媒體反壟斷，於是他們開始化整為零」，本意應為影射未綠化的民營媒體，而衡諸聯合組織各成員都極為同質的事實，卻成為該組織的自述。

恰巧在政府名為打擊假新聞實有壓制言論自由之虞的同時，該18個網版又進行「聯合壟斷」嫌疑的舉動，且以TFC背書，故兩者關係應有值得查核之處。

該聯合宣言歸因假新聞為「聯合中共大量造假」，呼應蔡總統假新聞就是政治權力的鬥爭，也支持行政院往國安方向羅織的意味。這樣的宣言其實揭露了「靠北國民黨」聯合組織與執政黨的牽連、甚至隨附關係。

TFC在新聞混亂的時點，深受期待。但TFC與「靠北國民黨」聯合組織在事實上有沒有「特殊授權」？如果有，背書的程度為何？如果沒有，是否宜迅速公告該宣言為「假新聞」？還是不發言，默認各種可能性？（作者為世新大學副教授）

(中國時報)