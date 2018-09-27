2018年09月27日 04:11 中國時報 陳世昌

兩岸關係冷凍，海基會行禮如儀舉辦台商秋節聯誼，會中大陸台商苦口婆心呼籲盡快簽下兩岸和平協議，共同創造經濟有助台灣定位。然而台商的心聲如一陣秋風，對蔡政府而言，恐怕比狗吠火車還無足輕重。

兩岸關係惡化至此，要靠硬經濟重修和睦，豈止緣木求魚，台商甚至台灣當局，也因為兩岸關係僵化與民間相互仇視，原有的優勢已消磨殆盡，尤其身處中美貿易戰火邊緣，台灣更是兩面挨打，台商在大陸也面臨困境，有這樣的呼籲不難理解。但揣度兩岸局勢，至少在民進黨還執政期間，除非蔡政府有石破天驚的轉變，否則寄望兩岸經濟合作，注定要失望。

跳脫兩岸暫時無解的硬經濟難題，同為華人社會，可以從知識經濟著手，共築沒有意識形態藩籬的融和平台，跨越地理與主權邊界，透過信息流與價值流的嫁接，共同追求華人文化與素養的提升，關注全球華人的發展與福祉，以共同學習與了解建立互信，取代無端的對抗與矛盾。知識經濟的力量無窮無盡，信息流是和平鴿，價值流則是華人五千年智慧的再昇華，而當前正是風口浪尖，有賴民間主動攜手，共同擔起華人振興的歷史重任。

改造人民素質與社會格調，教育是關鍵入口，媒體恰足以扮演平台媒合角色，全球華人都可以是內容經營者，同時也是傳播者，不論身處台灣、浙江、紐約甚至冰島，都可以是知識經濟尖兵，共同發揮的全球影響力肯定大於航母、導彈，透過虛擬世界的融合力量，更遠比期望一紙和平協議迅速確實，民間成為知識經濟共同體，衝突自然迎刃而解。

問題是眼前爭議不斷的所謂假新聞背後，凸顯的正是發展知識經濟的痛點，也是當前傳統媒體面臨的困境，惡性循環導致低質量內容氾濫，媒體更動輒淪為意識形態與仇視對立的工具，受眾的歸屬感與信任感流失。媒體身處存亡關鍵時刻，有必要效法如《紐約時報》的轉型，或導入區塊鏈的高信任精神機制，從改變八卦、即時新聞第一的迷思做起，提供給受眾優質的養分，但又符合知識經濟的架構，讓媒體有收入、受眾有收獲，否則傳統媒體將逐步走上衰途。

從兩岸關係看知識經濟的契機，該是印證筆勝於劍的時代，人民文化素養的提升，需要時間與空間，知識平台正可以超脫政治，先從兩岸民間融合著手，進而促成全球華人振興，構築貿易戰也打不垮的文化堡壘，對世界和平也是莫大貢獻。

華人素來被形容一盤散沙，華人振興不能只是口號，需要全球華人自覺自省，發揮個體到整體知識經濟的潛力，串連起五千年來最具威力的文化融合，兩岸和平水到渠成，以知識王道取代霸權，對全球人類更是莫大貢獻。（作者為《大師鏈》傳媒編輯長）

(中國時報)