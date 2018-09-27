從稅改急轉彎看文官的崩壞

2018年09月27日 04:11 中國時報 主筆室

今年2月初立法院通過「所得稅法優化方案」，確定將調高標準扣除額及薪資所得、身心障礙及幼兒學前特別扣除額等4項扣除額。財政部隨後規畫了「扣除額稅改方案」，但財政部長蘇建榮日前卻表示，綜合所得稅稅基剩下24%，而稅改預期帶動之效益尚需時間顯現，決定暫緩扣除額稅改，待觀察明年5月綜所稅稅基及稅改變化之後，再通盤檢討。

意想不到的發展，受到財政學界的批評；批評論點認為，本次稅改要看整個配套，規畫之時財政部除提出綜所稅減稅外，也提出營所稅由17%提高到20%、取消外資未分配盈餘抵繳5%稅負、扣繳稅率也提高1%、增減相抵的試算稅收淨損只有198億元，占總稅收2.3兆元1%以下，怎會像財長所說「嚇壞了」，因而必須「踩剎車」呢？

比對學界觀點和財長說法後，可能是財長的說法有理；當時財政部評估稅改影響時，可能未考量稅收增加部分需時間逐漸顯現，但減少的部分應會立刻產生，造成歲入難以支應歲出，才會讓7月剛上任的財長發現茲事體大必須暫緩，否則執行後漏洞太大，將鬧出難堪的笑話。我們肯定新財長遵循「過則勿憚改」的勇氣，但卻因此案看到我國當前官僚體系的重大問題，這些問題若無法快速解決，未來政策將會失誤連連、國家前途難以樂觀矣。

首先，財政部本身有綜合規畫司，下轄策略規畫科和政策研究科，所屬皆為國家考試篩選晉用的菁英人才，且多是「久戰沙場」之幹才，但在先前卻未能看出問題，導致發生此等窘境，豈非不可思議之事？難道是由新任官職的生手規畫，而有經驗的長官卻疏於檢視、層層怠忽職守？若真如此，則官僚體系長久以來嚴謹任事之態度已失，令人擔憂。

其次，更令人憂慮的是，在近期軍公教「年金改革」之後，許多面臨退休之中高階公務員心生不服但無力回天，轉而冷淡應對政策研擬，對高度風險的政策經常保持默然，極可能是本案發生的更重要原因。由於部會首長通常是政治任命，對基本業務多不嫻熟，若此因素為真，則國政賴以支持的文官體系已在崩解之中，未來諸多政策都將面臨「朝令夕改」的風險，得無憂乎？

其三，立法院「預算中心」設立之功能，依《立法院組織法》規定包括「預算相關法案之研究、分析、評估及諮詢事項」，近年預算中心已有不少重大研析發現，矯正部會的預算缺失，但對此案卻少著墨，顯示預算中心功能仍有改進空間，宜強化其功能以彌補行政部門的疏漏或崩壞。

其四，九合一地方選舉在即，執政黨因績效受疑而陷入苦戰，亟欲提出能獲取民心、提高選票的政策。但在政黨指派的政務任用人員壓力下，文官被迫退讓，往往造成政策周延性不足；甚至出現錯誤的「花錢收買人心」政策。但若因此老出現「扣除額稅改方案」這類朝令有錯、夕改何妨的狀況，將傷及政府威信、影響民眾信賴，甚至因缺乏信心而讓投資卻步，政績雪上加霜。

其五，蔡總統近來頻頻於公開場合宣示「改革辛苦，但必須要做」的理念，訴求民眾支持改革。但若改革政策老是設計不周，反可能造成「改革魄力越高，人民幸福越低」的災難性結果，這不會是改革的初衷；只有獲得卓越官僚體系的支持，周延妥當的政策設計、不偏不倚的執行力下，新政或改革才會產生預期效果、獲得民眾支持，進而衍生選票；否則反生民怨，選票不僅不會增加，反可能流失。不久之前「一例一休」、「長期照顧」、「幼教公共化」等政策，都有成效和預期嚴重相左的現象，現今「稅改風波」似乎又成了「文官危機」的最新註解。

本報先前社論已經指出，「文官危機」已成為台灣官僚體系的極大困境，稅改案又成了施政崩壞的最新註解；政府再不展現「施政改革」的魄力，人民極可能會以再一次的政黨輪替來自救矣。

(中國時報)