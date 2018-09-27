爽出國總該幹點活

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中國時報
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新竹縣議員嚴永秋去年4月公務出國，至南歐考察13天，26日被網友揭露返國後考察報告僅兩行、42個字，還錯字連篇。這種糗事被爆，嚴永秋不思反省，反批是選舉惡意栽贓。然而，像這樣的陋習，從中央到地方民代幾乎無所不有，值得檢討。

新竹縣議員共36席次，這次多達85人登記競逐，可說是參選爆炸，其中關西第4選區的嚴永秋，已高齡7旬拚連任，是最年長的參選人，稱得上老當益壯。因此他的離譜考察報告此時被爆料，的確可能是選舉操作，重點是其考察報告也未免太陽春。

嚴永秋的考察報告這麼寫：「1.人很善良，在那古績（古蹟）保存的很完整，很原使（原始），不會使人破壞。2.環境綠化美，空氣很好，交通便利，值得我們界進（借鏡）。」如此語意不通、言之無物又錯字連篇的出國考察報告，難怪網友痛批比國小程度還不如，國小作文老師看了一定會跳腳。反倒是嚴永秋老神在在，面對媒體侃侃而談，強調他是民意代表為民服務，又不是作家，到底要寫多長？還推說這是選舉栽贓。

民代出國考察報告除了核銷預算，當然是期待報告內容對改善縣政有幫助。而以往民代出國考察報告比嚴永秋還誇張、荒唐的大有人在，有的是抄襲作家文章、有的則是彼此互抄，還有人乾脆只寫「妖壽讚」等，這些被爆料的民代至少都會向社會大眾致歉。

然而嚴永秋擺出老江湖架勢，面對如此糗事還以被害人之姿反擊，卻忘了他出國花的可是民脂民膏。嚴永秋只是一個例子，反映了中央地方民代出國考察的通病。民代出國考察是負有任務的，考察報告即使沒有任何規格限制，也沒人要求要像寫論文般嚴謹，但總要言之有物，把真實的所見所聞提出具體的建議，這樣才對得起納稅人吧？

(中國時報)

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