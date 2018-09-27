2018年09月27日 04:11 中國時報 劉屏

陳致中赴有辣妹相迎的招待所，被人抓包，他的回應聽來軟弱無力。同一時間，在美國，最高法院大法官被提名人卡瓦諾（Brett Kavanaugh）遭指控在數十年前非禮同學，他的回應鏗鏘有力。陳致中與卡瓦諾都是學法律的，都是一流學府出身，卻有如此鮮明的對比，莫非兩人的行為有根本上的差異？

選舉進入倒數計時，民進黨選情欠佳，陳致中不在高雄的選區好好經營，卻要跑到台北「聊選情」，不是很奇怪嗎？哪裡不好談，偏偏要去那種掛羊頭、賣狗肉的所謂招待所談，簡直莫名其妙，難怪他的父親要痛責他。他難道不知道今天是個天羅地網的世界，人人都有手機，處處都可能有監視錄影？名人早已是狗仔隊的最佳潛在獵物，何況是有前科的陳致中？一個嗜血的社會，閉門家中坐尚可能飛來橫禍，何況從高雄上行至台北，能不成為捕捉的焦點？

邀陳致中「聊選情」的，看似對他好，其實是要禍害他，讓他即使沒吃到羊肉，也要惹上一身腥，陳致中是交友不慎，還是涉世未深，連這樣明目張膽的陷阱也看不出來？或者因為法院早已認定他昔日行徑，所以小人投其所好？這種人看似朋友，實為奸佞，陳致中年近40，為人夫，也為人父，如果連這樣基本的識人之明都缺乏，那就不知道要怪誰了。

卡瓦諾得到川普總統提名後，須經參議院同意。參議院的提名聽證原本已經告一段落，就等司法委員會擇期投票表決。突然他的高中同學福特（Christine Blasey Ford）女士出面，指控他在高中時曾在一個派對上試圖性侵她。不數日，卡瓦諾的大學同學雷米雷茲（Deborah Ramirez）女士出面，指控卡瓦諾在大學時曾經在她臉前露出下體，並說有其他人看到。

在美國，這都是很嚴厲的指控，53歲的卡瓦諾當即否認，並且罕見的接受媒體專訪，還偕同妻子一起出席。他的否認乾淨俐落，例如福特女士所說的那個派對，「我從未參加」；例如雷米雷茲提到的那件事，「子虛烏有，如果真有那件事，校園裡會議論紛紛」。

卡瓦諾說不會放棄被提名，「一定要堅定對抗這種最後一分鐘冒出來的惡意指控」。他最有力的辯詞，也是各媒體紛紛引用的是：「我對上帝有信心，我對美國人民的公道（fairness）有信心」。

卡瓦諾這樣的遭遇有前例。1991年，老布希總統提名湯瑪斯（Clarence Thomas）出任最高法院大法官，同樣是聽證會結束後，湯瑪斯昔日部屬希爾（Anita Hill）女士出面指控湯瑪斯曾經對她性騷擾。此一指控引起軒然大波，後來還拍成電影。不過最終湯瑪斯仍然低空掠過，得到參議院同意出任大法官。

陳致中當兵受訓時就有專屬房間，還有校級軍官隨扈侍候；服役時開著名車進出營區，引人側目；全國軍民聞SARS而色變時，他卻可以連續請假，致遭物議。他享有種種特權，然究竟是幸還不幸？對他的人格形成，究竟是正是負？

川普總統堅定支持卡瓦諾，並且有信心終會雨過天青，現在就等著聽福特女士星期四在國會聽證會上怎麼說，也看國會議員最終如何決定。

至於陳致中，大家除了聽他的妻子怎麼說，也等著看高雄選民如何決定。

(中國時報)