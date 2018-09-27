檢視柯P任內無效工程

2018年09月27日 04:11 中國時報 楊志良

實在忍不住了，新北投站周邊，自從柯P上台後，年年、月月、日日施工。正常施工的目的，應是在增進設施的安全及功能，或是美化市容，若非如此，就是浪費公帑，拿百姓的稅金打水漂。更可怕的是無效施工，耗費無謂的水泥、鋼鐵、能源，排放更多的碳，汙染空氣及氣候暖化。

兩年前，緊鄰新北投站的七星公園，完好的步道全部重鋪，美麗的草皮、良土全挖除，重新鋪上劣土，坑坑洞洞，草皮到處缺塊，慘不忍睹。新北投捷運站門坊去年也花了半年重修，站旁的大業路安全島全長恐怕有2公里，包括植栽全部拔掉，但重置後的面貌和原來幾乎完全相同，不見在安全上或便利上有任何改變。目前在施工的更是可笑，七星公園旁馬路水溝蓋平整完善，也全部挖掉重置，新的水溝蓋與原來的一模一樣。既然如此，為什麼不繼續用舊的？公園前的草地也被挖除，放上幾個不明所以的大石頭，大概是造景吧？

這些「無效」工程，全部未標明要耗用多少市民的納稅錢，不然就可讓大家公評，這筆錢到底花得值不值，若改用於照顧老的、小的，或年輕人的創業用，不是更好？大石頭造景也沒有示意圖，讓大家知道完工後是什麼模樣，表示一下意見，不然你說美，要這麼放，下個市長說不美，要移除，怎麼辦？

當年柯P一上任，宣示要打五大弊案，還特設了一個廉政委員會，聘請我在內的20人擔任廉政委員。但此委員會沒有任何調查、制裁實權，最後草草結案，完全是虛晃一招，騙新聞版面。其實國家有法令規章，有體制機構，若真心要辦弊案，循正常途徑比設委員會管用太多，顯見柯P意不在此。再說弊案無分大小，這點點滴滴的公帑浪費，就是在A納稅人的錢，就是柯P口中痛恨的弊案，竟能讓它層出不窮。

當年我接獲聘書後隨即去信請辭，但一日為委員，終身為委員，今日揭露這些弊案，不也算是善盡前委員責任？呼籲北投區的議員及候選人，趕快去看一下，瞭解一下柯P如何濫用市民的錢，免得日後無跡可尋。這還只是北投，全台北市不知有多少同樣的狀況。

目前柯P民調表面上遙遙領先丁、姚二位，但40歲以上市民，因具人生閱歷，年紀越大，越能看透政治，6成以上表示不投柯P。他的高明是利用年輕人熱忱、好新奇，他能否連任，就看民眾是否有眼。

（作者為亞洲大學教授）

(中國時報)