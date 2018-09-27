賣身分證 新南向走投無路

2018年09月27日 04:11 中國時報 謝志傳

民進黨政府推出新南向政策，本意是希望透過此政策，減少台灣對大陸的依賴。該政策自從實施以來，飽受批評，除成效不彰外，如今政策的制定也引起總統府資政的批評，新南向政策可謂是荒腔走板。

自從民進黨政府上台以來，大陸觀光客大量減少，因此民進黨政府希望給予東南亞幾個國家免簽待遇，吸引更多東南亞觀光客到台灣旅遊，用以填補大陸觀光客大幅減少的缺口。以開放泰國免簽為例，監察院的調查報告指出，自開放泰國來台免簽後14個月間，該國來台從事非法色情活動的人數明顯增加，泰人在台犯罪人數就升高3成，嚴重影響台灣社會治安。

加上東南亞的遊客消費力不及大陸、日本與韓國遊客，開放赴台旅遊免簽頂多是讓來台人數好看些，對於實質的觀光產業並無多大助益。況且大量開放免簽也不符對等原則，只是片面的讓利，觀光業者多次呼籲政府如何讓有消費力的陸客再到台灣來，才是解決觀光業不景氣的方法，結果換來的是開放東南亞國家的免簽。

新南向政策頻頻受到批判與質疑並非沒有原因，從政府開始實施新南向政策以來，可以發現不少細部規畫粗糙，甚至是有失國家顏面的舉措。媒體報導為配合「新經濟移民法」擴大招攬中階技術人才，行政院鼓勵高中職開專班，向新南向國家學生招手，更研議跨部會修法，大專僑外生畢業後留台工作5年、高中職僑外生畢業後留台工作7年，可望取得長期居留權或入籍。而此項政策受到總統府資政陳博志存疑，認為這項政策不但無法補足台灣產業界所需的人力，還可能造成一些辦不好的學校，「從原本的賣文憑變成賣身分證」。

為何台灣產業界出現人力空缺？那是因為台灣整體環境不佳。根據主計總處今年初公布，2012至2016年間，國人赴海外工作總數從69.8萬人上升為72.8萬人，加上大陸推出惠台政策，只會有更多人離開台灣去念書與工作。當台灣留不住優秀人才時，政府首要工作就是改善國內的就業環境與提高薪資，而不是讓更多的人離開台灣。

近來大陸推出居住證，提供給在大陸就學、就業或是生活的台灣民眾便利。有立委提案，只要領取居住證就除籍。此舉不僅侵犯民眾基本權益也是把人才往外推，台灣產業界的缺口只會更大。一般國家招攬人才都是往頂尖的方向，而我推出的招攬人才計畫卻是與眾不同，令人百思不得其解。

台灣培養的優秀人才因為工作或是念書的原因可能面臨除籍的問題，而卻以給予身分證的待遇招攬新南向國家的學生，這樣的政策可稱本末倒置。民進黨政府已經在兩岸政策進退失據，新南向政策也是荒腔走板。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)