2018年09月27日 04:11 中國時報 邱祖胤

日前因日本風災相關事件，導致一位外交人員輕生、身亡，諷刺的是，事件依然被政治口水所淹沒，多數人卻未能體認，外交事務之繁瑣、繁重，不是只有服務旅外僑民、提供急難救助而已。日劇《外交官黑田康作》曾藉由知名影星織田裕二的口發出正義之聲：「我們並不是為了要成就這樣的國家，才來當外交官。」更道出外交人員的艱難處境。

2009年，富士電視台推出電影《阿馬爾菲──女神的報酬》，描述一位駐義大利外交官協助尋找失蹤的日本少女，過程中卻與少女的母親墜入愛河，展開一連串匪夷所思的驚奇冒險，由於劇情虛實交錯，男女主角顏值高，加上全劇都在義大利取景，果然創下驚人票房，兩年後更推出電視劇《外交官黑田康作》，同樣造成轟動。

有趣的是，電視版有更多空間探討外交官一職的重要性與危險性，不致讓人誤以為外交官都是007，日日沉浸美食美景及衣香鬢影之間。相反的，外交官由於職務特殊，得窺見許多國與國之間不能說的祕密，甚至得昧著良心掩飾國家機器所犯下罪行，對一位充滿正義感、一心報效國家的有為青年而言，其熱情與熱血，勢必在一次又一次的任務之間消磨殆盡。

如電視版劇情一開始即回溯11年前主角派駐墨西哥，與某同事共同執行任務時，同事之妻不幸喪命，主角因而自責不已；11年後兩人再度重逢，同事卻變成他追查的對象，他必須撇開私情，公正處置，過程中天人交戰，最終雖為對方洗刷清白，卻同時發現更驚人的祕密。

此外，主角與藥廠大亨、大國政客及本國要員周旋，發現新藥發行的巨大利益與人體實驗的黑暗交易密不可分，偏偏這些人體都來自落後國家，其境遇竟與白老鼠無異，主角於是感慨表示，外交官的存在，並非為了成就國家之不義。

外交人員事事以國家為重，使命感也更加沉重，若其作為有辱使命，輕則使國人蒙羞，重則使國家陷入危機；相反的，若國家機器的作為使其陷入天人交戰，當事者則往往必須忍辱負重，甚至作某種犧牲，以保住上司的前途，或國家的面子。這或者才是許多外交人員的真實處境。

弱國無外交，弱國的外交人員特別感到心力交瘁，但他們在外交第一線上必定全力以赴，鞠躬盡瘁。撇開少數害群之馬，我們相信這些公務人員都是盡忠職守的愛國者，他們或者不能當007，不能扮黑田康作，卻勉力不使國人、國家蒙羞。外交人員或者沒那麼偉大，但沒有盡忠職守的外交人員，國家不可能偉大。

(中國時報)