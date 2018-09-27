特里福諾夫 無法拒絕拉三

2018年09月27日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

彈琴時不在乎下巴離白色琴鍵有多近，忘我時不在乎汗已經甩到鼻尖還滴到鋼琴，90後俄國鋼琴家丹尼爾．特里福諾夫今年才27歲，已經拿到柴可夫斯基、魯賓斯坦國際鋼琴大賽雙金牌與蕭邦鋼琴大賽第三名，這次他將隨帕帕諾爵士帶領的義大利聖西西里管弦樂團首度訪台，帶來拉赫瑪尼諾夫《第三號鋼琴協奏曲》。

特里福諾夫表示，他與許多樂團都合作過拉赫瑪尼諾夫《第三號鋼琴協奏曲》，「對我來說，拉赫瑪尼諾夫的音樂相當複雜，但卻是他真實內心的表達，充滿情感，當然，演完之後會讓音樂家感到非常虛脫，但我相信沒有人可以拒絕拉赫瑪尼諾夫。」

90後鋼琴家 名師指點

丹尼爾．特里福諾夫1991年出生於俄羅斯下諾夫哥羅德的軍區，父母都是音樂家，不到10歲，已經登台彈奏協奏曲，表現出色，父母親也為了他搬去莫斯科，在格涅辛音樂學院跟隨俄羅斯樂派名師Tatiana Zelikman，18歲那年赴美克利夫蘭跟隨俄裔亞美尼亞鋼琴名家謝爾蓋．巴巴揚深造。

2010年，丹尼爾參加蕭邦國際鋼琴比賽，拿到第三名；隔年開始他陸續拿下亞瑟．魯賓斯坦國際鋼琴大賽首獎以及柴可夫斯基國際鋼琴大賽金牌，很多人一得獎就很容易沖昏頭，但丹尼爾卻沒有選擇立刻擁抱國際樂壇，而是回到老師巴巴揚身邊繼續學習，繼續磨琴。巴巴揚跳槽去紐約的茱莉亞音樂學院，丹尼爾也跟著去了紐約，師徒倆 至今依舊不時四手聯彈，積累經驗。

不止能彈 作曲也在行

丹尼爾手中標準曲目洋洋灑灑，室內樂跟聲樂也難不倒他，他還開始創作，他的《B小調鋼琴協奏曲》就是與葛濟夫合作，已經在俄羅斯首演。他目前還嘗試寫雙協奏曲與鋼琴四重奏。牛耳藝術總監牛效華表示，丹尼爾是國際樂壇最新的鋼琴寵兒，「我們邀請了很多年，今年終於成行，非常難得。」

指揮大師帕帕諾爵士與義大利聖西西里亞管弦樂團音樂會將於11月20日舉行，曲目除了與丹尼爾．特里福諾夫合作「拉三」之外，還包括葛令卡《盧斯蘭與魯蜜拉》序曲以及柴可夫斯基《F小調第四號交響曲》，地點在台北國家音樂廳。

(中國時報)