港灣城市論壇 體驗海底旅程

2018年09月27日 04:11 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市代理市長許立明26日將高雄優質的體感科技設施，以及好吃的火龍果、爽口的荔枝啤酒，介紹給出席2018全球港灣城市論壇的貴賓，來賓大讚不虛此行。

2018全球港灣城市論壇昨天進入第2天議程，在領袖對談市長圓桌會議後，許立明帶領貴賓體驗智崴的Q-Ride海底旅程體感設備，展開一場海底世界的體感旅程，貴賓們悠遊在海底豐富及冒險的生態世界。

許立明表示，2年前因為澳洲布里斯本市長奎爾克參加2016全球港灣城市論壇，因緣際會到智崴體驗飛行劇院，意外牽線到澳洲製片公司Cutting Edge，進而展開跨國合作，創作出Q-Ride海底旅程。

Q-Ride是一套將動作平台搭配VR技術的遊樂設備，讓乘坐者彷彿游在超寫實的海底冒險中，創造擬真的VR體驗。由於體感科技是高雄重點發展產業，今年論壇邀請了7家業者參展，共同打造「體感科技館」，藉此向國際展現高雄轉型數位創作城市的軟硬實力。

今年11月IESF電競錦標賽開賽在即，包括澳洲、印尼、越南、馬來西亞、葡萄牙等將要參賽的國家城市代表，也參與體驗Q-Ride，許立明希望高雄透過體感產業結合電競等大型國際活動，為體感業者搭建國際行銷平台，並讓全世界知道高雄發展AR/VR決心。

論壇展覽區還規畫高雄農業意象區，展示高雄精緻農產品還安排型農交流。許立明帶領城市論壇代表參觀，也透過介紹讓貴賓了解高雄市豐富且優質的水果，包括香蕉、芭樂、木瓜、火龍果以及荔枝酒等。

多名貴賓在參觀過程，一度質疑展出的是仿真水果，經過觸摸和品嘗，不禁讚美水果的優質碩大、好吃。與會貴賓大啖火龍果、品嘗荔枝啤酒及果乾等，盛讚風味絕佳，吃得欲罷不能。

許立明肯定型農返鄉為農業創造更好的產值，還有優質的水果都是高雄之光。

（飲酒過量有礙健康）

(中國時報)