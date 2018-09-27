倩女．幽魂 人鬼翩翩雙人舞

2018年09月27日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北─大理連線報導 ／台北─大理連線報導

取材自《聊齋》、轟動一時的電影《倩女幽魂》，為香港文化寫下重要的一頁。香港舞蹈團藝術總監楊雲濤，將其改編成舞劇版《倩女．幽魂》，透過芭蕾和現代舞等元素，表現人鬼相戀的淒美與純粹，將首次來台演出。現人在家鄉雲南大理的楊雲濤表示，「這個製作，是向香港電影曾有的美好年代致敬。」

楊雲濤表示，電影《倩女幽魂》可說是香港文化的縮影，「書生與女鬼相戀這樣的故事，在我看來是一種非常純粹的情感，但這樣美好的情感終究會消逝，如同香港電影的美麗年代也消失了，我想藉這個作品，表現愛情、生命等世間所有的一切，最終都會消失。」

楊雲濤出生於1975年，是大陸少數民族白族，畢業於中央大學舞蹈系，曾在廣東現代舞團、北京現代舞團擔任舞者，2002年加入香港舞蹈團。曾獲得香港藝術發展局頒發舞蹈類的「年度最佳藝術家獎」，為香港舞蹈團編創作品包括《邊城》、《笑傲江湖》、《三國風流》、《金曲蛻變顧嘉輝》、《花木蘭》、《梁祝．傳說》等。

楊雲濤表示，他的編舞素材集結芭蕾舞、民俗舞和現代舞，「舞蹈動作內容非常豐富，我不自我設限，而是集結各家的風格，從人物的

性格、情緒去編排動作，像是雙人舞，就呈現人鬼戀的飄逸和淒美。」

楊雲濤表示，劇場的魔力在於留白，「對於這樣一部大家都很熟悉的人鬼戀故事，我在結局還是留了一個奇妙的想像空間給觀眾，體會失去的瞬間，因而知道曾經擁有，學會珍惜。」

(中國時報)