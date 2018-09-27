林青霞埋首藝文 活出第二人生

2018年09月27日 04:11 中國時報 劉育良 報導

結婚24年，林青霞（左）和富商老公邢李火原的生活始終是外界焦點。（資料照片）

林青霞2011年出書《窗裏窗外》。

龍應台（左）曾為林青霞《雲去雲來》新書發表會站台。（資料照片）

亞洲巨星林青霞再傳婚變，媒體報導和邢李火原結束24年婚姻，且拿了20億港幣贍養費。林青霞26日未回應傳言，身旁好友、閨蜜異口同聲：「不會吧，沒聽說！」當年，兩人交往半年後結婚，他為她氣壯山河、她為他仙女下凡，婚事驚動華人圈。婚後，林青霞稱職人妻、人母角色，更是邢李火原服裝事業最佳宣傳助手，只是，關於兩人婚姻亮紅燈的傳言始終不斷，但她否認。

這些年，林青霞頂著巨星頭銜，婚姻被高度關注，甚至被苛責、檢視和放大。聰明如她，或許早已知道大家想要從她口中獲得證實些什麼，但她選擇讓自己的生活更充實，從藝人搖身成作家，參加陸綜實境節目《偶像來了》，女神不再是遙不可及，她的心情，更如唱過的歌〈只記今朝笑〉歌詞，「快樂的不得了」。

去年12月31日，林青霞在香港豪宅內邀好友齊聚看煙火、慶跨年，她拉著閨蜜到房間，指著壁上畫作：「這從富比士標來的，是誰誰誰畫的。」她說得起勁，友人們聽得霧煞煞，但，無損她對藝術、文化的喜好。那晚，賓主盡歡，好友們記起當晚，對於再揚的婚變傳言，認為不可能，「她那麼開心，心情掩藏不了」。

用心撰文賀年

林青霞淡出幕前好一段時間，填補她生活的，除了家人友人外，就是文字、旅遊和運動。出過兩本書，她成了作家，更樂在寫作的氛圍中。在SARS肆虐那年，她向媒體人表示：「我來開個專欄好嗎？欄名就叫做《我是一片雲》。」她起了念頭，卻遲遲沒有下文，直到2011年才出版第一本書《窗裏窗外》，足足晚了8年。

寫書期間，她只要寫完一篇章節，總會傳給閨蜜先睹為快並求給意見，求好心切的她，過程中不斷刪修文字，縱使好友都已誇她，林青霞還是希望更臻完美。一位密友告訴她：「用最真實的文字寫出妳想要的意思，不用雕琢。」她記得這竅門，在每年元旦透過《中國時報》向讀者賀年的文章，發於心、行於文，展現才女的高度和視野。

育女親力親為

4年前，林青霞在60歲的生日派對中，她開心寫下「是我這輩子最開心的一天，所有我心愛的朋友、家人都跟我在一起」這段話，並Po上和老公、女兒的全家福照片。好客的她喜歡朋友，更是朋友眼中100分的好媽媽。

早些年女兒還小，林青霞返台探親住飯店，雖有保母在旁，每晚她堅持自己哄小孩睡覺。她把女兒綁在自己的腰間，一邊和朋友敘舊，一邊搖晃身體，讓女兒感覺就像睡在搖籃中，等到女兒熟睡後，才卸下腰帶抱女兒上床。這一幕感動姊妹淘，「青霞對家人的愛、感情，濃得沒話說，以她的社會地位，大可請人代為照顧，但她全都自己來。」有一年的平安夜，她吃完女兒邢嘉倩親手做的耶誕蛋塔，誇獎不已：她生日、女兒送蛋糕，更讓她以女兒為榮：「我的生日，女兒的心意。」

林青霞和老公同框的次數不多，但，他對她的好和愛，讓姊妹淘們看得替她開心。林青霞母喪期間，姊妹淘們陪林青霞在家，邢李每隔一段時間就打來關心，她用擴音和老公對話，他的體貼和疼惜，身旁人全「聽」在耳裡；林母告別式，邢李哭得比誰都傷心，甚至還要他人攙扶，一位極親密的友人直言：「邢李赤手打天下，為人處事比較有個性，因為如此，事情處理上他說了算，但，他和青霞之間一點都不複雜。」

得意生活精彩

林青霞是個夜貓子，天不亮不睡覺，常利用深夜時刻寫文章，寫完後傳給友人，附加上「我要睡覺了」，不過，隨著生活、心境的轉換，她也試著早起。有一次，她知道朋友要搭早班飛機，她特意撥了電話給友人，這通電話可把友人嚇傻：「妳還沒睡？」只見林青霞悠悠回覆：「我正在爬山，不信的話請旁邊的人說說話。」

得意自己的另一種生活，還很興奮告訴閨蜜：「我學乒乓球一個多月了！」閨蜜反問林青霞：「妳是不是又有大事要做了？」但見林青霞起勁地回了：「沒，我現在有毅力在運動。」

林青霞曾說過60歲的感言是「圓滿」，因為有一個好老公、3個乖巧的好女兒，他們總是默默的支持我包容我；也說，60歲以後才是自己的黃金歲月。她做自己想做的事情，照顧好家、女兒和自己，當年影壇上的「東方不敗」成了遨遊文字、和文化人密切交流的「才女」；在《偶像來了》中和年輕一代女星打成一片，樂當大姊姊，角色有變，但不變的依舊是大器和圓融，以及活得自在，再傳婚變傳言，則顯得雲淡風輕。

(中國時報)