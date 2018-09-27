林青霞領悟「接受和放下」

2018年09月27日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

林青霞前半生都在鎂光燈底下度日，引退後以作家身分復出，連續3年元旦在本報獨家撰寫專刊，文中不乏對人性的探討，也可從字裡行間看出她逐漸豁達的人生觀，不僅透露對自由的嚮往，也開始懂得「放下」，更積極充實自我，過完60歲生日後，她在2016年1月1日雲淡風輕寫下：「彷彿卸下了一生的包袱，輕盈的重生了。」

「60年之間大大小小的坎兒走過無數，事到如今，所有的坎兒都不再是坎，新的坎兒也不當是坎。」林青霞自認年輕時在乎別人眼光、小心眼又愛鑽牛角尖，卻讓自己不快樂，演戲其實是一種情緒出口，但如今這些事再也不煩擾到她，學會接受世上沒有完美人和事，「這種感覺，把我從無形的牢籠裡解放出來，讓我呼吸到自由的空氣。」

2017年的林青霞，回憶18歲剛拍完《窗外》，當時拿捏不定未來去向，自認不是讀書的料，又不想和初戀男友去美國包餃子，最有興趣的只有「演戲」，苦惱的她甚至在白紙上寫下許多「死」字，但她一路走來最深刻體驗是：「要選擇你最喜歡做的事。」並強調有志者應在人生的旅途中不斷的充實自己。

林青霞接下來一整年持續實踐理想，走訪許多藝文活動，還帶著愛女邢愛林到山東拜訪養天鵝的農家，並於2018年元旦分享所見所聞，從不同作品中探討並反省人生，其中在烏鎮戲劇節的一齣舞台劇中，一位女性被往事折磨的痛苦不堪，讓她深刻領悟：「接受和放下是人生中非常重要的課題。」或許是她現在心情的最好註解。

(中國時報)