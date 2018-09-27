S.H.E出走華研多元經營

Hebe（左起）、Selina、Ella將出走華研國際音樂，導致股票大受影響。

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中國時報
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華研國際音樂於2014年正式跨入文創經紀領域。（取材自官網）
江宏傑（右）隸屬於華研國際音樂，與老婆福原愛近年來代言邀約不斷。（資料照片）
華研國際音樂今年舉辦尾牙，林宥嘉(左後四起)、Hebe、Selina、動力火車等藝人出席。

S.H.E於25日宣布將出走待了17年的華研國際音樂，3人未來將各自成立個人公司，由於S.H.E從出道以來就是華研金雞母，3人去年為華研賺進逾4億台幣，華研股價26日一開盤隨即跳空跌停，鎖在89元，創22個月來新低，單日市值蒸發逾5億台幣。2013年上櫃的華研，據官網揭露，主要股東包括摩根士丹利、中國信託、中華開發等國內外知名投資公司，S.H.E縱然人氣與吸金力驚人，卻也不至於動搖華研這台灣第一家娛樂文創產業上櫃公司，對股價跌停，華研昨表示：「股價波動是正常的。」

被譽為台灣最長壽女團的S.H.E，2001年以首張專輯《女生宿舍》一炮而紅，至今人氣紅不讓，據悉，S.H.E的音樂著作權與影音相關版權皆屬於華研，華研雖有音樂授權收入帶動中長期營運，但仍需時間調整，S.H.E的離去當然是華研的損失，但也絕非末日，只是需要時間補上損失S.H.E的缺口。

事業領域涵蓋各界

藝人經紀工作唯一不會改變的鐵則，就是天下沒有不散的筵席，華研自然不會只有一張王牌，旗下涵蓋的藝人涉略層面非常廣泛，目前公司旗下有約40位歌手、演員、主持人、文創作家與運動明星，包括林宥嘉、炎亞綸、謝佳見、林美秀、曾之喬、周蕙、閻奕格、莎莎、江宏傑、簡懿佳、曲家瑞等，事業涵蓋範圍廣闊。

林宥嘉最近升格成為人父，去年在兩岸接下近10支代言，酬勞破億，而運動員江宏傑、福原愛（日方合作）夫妻倆近年來代言邀約不斷，聲勢看漲，更赴大陸參加夫妻實境秀《幸福三重奏》，他們在節目中甜蜜的互動，造成熱烈回響。

文創團隊營收看漲

華研事業版圖的另一重要支柱，則是2014年正式跨入的文創經紀領域，現在擁馬來貘（Cherng）、掰掰啾啾、爽爽貓（Second）、迷路家族等人氣創作者。其中Cherng以黑白線條勾勒討喜角色，在臉書擁有百萬粉絲，也與上百家廠商合作、授權商品破千項，一年粗估創造經濟產值達2億元。爽爽貓則是世界展望會代言人、推出許多絨毛玩偶系列，並將在大陸出版新書，相當受歡迎。

華研以伯樂之姿積極發掘風格獨特的新星，不僅長期深耕台灣文創與布局兩岸，且透過人才吸引人才，讓擁有高人氣的不同領域圖文創作者紛紛加入，帶來的產值得與周邊效益橫跨文具禮品、美妝、家居、電子3C、APP遊戲、觀光旅遊、餐飲等。據悉，華研國際文創團隊目前在2018年已完成、正在執行案子逾150項，整體可為華研創造年營收達破億元。

(中國時報)

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