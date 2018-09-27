鹿晗退團傷最大SM 34.3億飛了

韓團EXO在國際享有高人氣，團員一舉一動也都備受矚目。

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中國時報
報導、溫博鈞、

S.H.E的出走，讓華研股價昨一開盤即跌停，市值蒸發逾5億台幣，在台灣由於大部分娛樂文創公司並未上市櫃，因此鮮少聽聞因藝人動向或負面新聞就影響股價，但在日韓娛樂圈相當常見。「小野馬」泫雅原為「CUBE娛樂」金雞母，本月認愛同門師弟E'Dawn後慘被公司開除，消息一出在幾小時內讓CUBE市值蒸發1.4億台幣；而CUBE在男團「BEAST」（現名Highlight）出走後，也損失了1.54億元。

2014年韓國娛樂龍頭「SM娛樂」強硬宣布讓潔西卡從「少女時代」退團，當天就讓公司市值暴跌逾11億台幣，隔沒幾天旗下另一大團「EXO」大陸籍人氣成員鹿晗脫隊離開，再讓SM單日市值重挫約34.3億台幣，隔年黃子韜發表聲明退團，公司市值又蒸發逾10億台幣。日本傑尼斯天團「SMAP」2016年在節目中向歌迷為解散而道歉，一鞠躬就讓隸屬唱片公司的母公司JVC KENWOOD股價跌了9％。

旗下曾擁有周迅、黃曉明、葛優、李冰冰等大腕級演員的華誼兄弟，在眾星出走後，也傳出股價嚴重受挫，尤其2011年葛優宣布與英皇集團簽約後的5個交易日內，華誼的股價重挫11.4％，市值暴跌約55億元台幣，但華誼高層對此否認。

藝人與娛樂公司間關係微妙，有「五月天概念股」之稱的「必應創造」是相信音樂旗下專門製作演唱會的子公司，當初選擇讓必應掛牌，而非相信音樂，就是考量到若五月天該年沒有演唱會和新專輯，對營收造成的起伏會太大，因此並非由相信音樂掛牌，防止藝人的一舉一動影響股價波動。

(中國時報)

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