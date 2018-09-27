吳念軒宋緯恩「我們沒有祕密」

吳念軒（右）、宋緯恩哥倆好，演藝之路一起打拚。（蘇蔓攝）

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中國時報
專訪
吳念軒（右）、宋緯恩戲中有針鋒相對戲碼。（取材自臉書）

「虎爺」吳念軒與同門的宋緯恩，因主演《翻牆的記憶》一起入圍金鐘獎男配角及新進演員獎，其實兩人私下感情深厚，吳念軒說：「朋友就是你選擇的家人，我們兩個比家人更像家人！」宋緯恩也說吳念軒就是他在台北的家人，「他可能沒有陪我共度20歲以前的日子，但20歲之後的我們，幾乎沒有祕密！」

吳念軒與宋緯恩2015年參加「華流之星」選拔認識、一起接受表演訓練，拍《翻牆》時，他們愛鬥嘴、嬉鬧的親密互動，被旁人直說好像「小情侶」！其實兩人當初並非一見如故，宋緯恩笑說：「我一開始看他不順眼！因為他太愛耍帥了，可是他又真的很帥！」

面對彼此沒包袱

兩人除了聊表演話題時態度認真，其他時候不是在鬥嘴打鬧就是「垃圾話」不斷，兩人都說，因為對方是他們覺得最能舒服自在相處、完全不用包裝的人，想講什麼就講什麼，而且湊在一起時智商會一起變低，什麼莫名其妙的事都敢做。

宋緯恩爆料，只要有他在，吳念軒就好像有人壯膽，很喜歡去跟陌生人亂聊天

；他們甚至還會打架，「而且我們是認真打、互相考驗肌耐力的那種」，吳念軒日前玩瘋了，竟把宋緯恩內褲脫掉，宋緯恩一氣之下，也把對方內褲扯破。

念書時就辦助學貸款靠自己的吳念軒，在接演《翻牆》前，平均月收入只有6000元，還是學生的宋緯恩則偶爾須靠家人資助。

宋緯恩憶起兩人辛苦的新人培訓期，「念軒騎機車載我去松山車站附近的一家自助餐店，我們兩個拿了好多菜，竟然不到100元，跟一群工人、做資源回收的人一起吃飯。當時心想，竟然有人願意陪我吃這種東西。因為彼此都知道生活上沒這麼富裕，覺得能交這朋友真不錯，就算只是吃便宜自助餐也不會覺得尷尬。」

吳念軒說，有次一起騎車去很遠的地方吃便宜牛肉麵，當時下著雨，他們在騎樓屋簷下躲雨時開始談心，兩人就約好了，「之後誰開始有戲拍，開始紅了，都不能歪掉，如果發現對方走偏了，要打醒對方，我們要一定要互相提醒。」

競爭影帝不吃味

演藝之路不免有競爭，但吳念軒說，現在愈來愈覺得在這圈子能交心的朋友不多，所以有宋緯恩這樣一位懂自己的知交更覺珍貴，「就算真的有一天我們要一起競爭影帝，輸給他，是我唯一不會不開心的！而且我會很替他開心！」這時宋緯恩又故意講反話：「但我輸給你，我會不開心啊！」

(中國時報)

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