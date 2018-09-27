盧廣仲笑想抱雙獎 「想不到理由不拿」

2018年09月27日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

盧廣仲今年以《花甲男孩轉大人》雙料入圍金鐘男主角、新進演員獎，他26日表示2個獎都想拿，「這樣認識我的人都會很開心，家人、劇組、朋友、管理員啊，想不到什麼理由不拿。」今年準視帝對手都是實力派演員，他說平常不太看劇，沒看過其他演員作品，但中秋節回台南時，阿公拿報紙的分析報導給他看，他稍微了解了對手的實力，覺得能跟他們一起入圍很榮幸。

去年盧廣仲頒獎給蔡振南，他希望今年延續這個好運，巧合男配、女配各有2位《花甲》演員入圍，他說手心手背都是肉，向評審喊話：「金鐘可不可以一個獎項有2個人得？生小孩難免會生雙胞胎。」劇組屆時有紅毯Dress code，他笑稱拿不到「紅毯第一帥」，拿「紅毯最佛系」比較有機會。

輕鬆對戲劉冠廷

他回想當時拍戲最困難的是體力，當歌手時他作息正常，拍這部戲時曾累到腦子當機，練就秒睡功夫。《花甲》中和許多前輩合作，蔡振南告訴他「做自己」，「我沒受過科班訓練，所以憑直覺詮釋、理解我的角色。」

他也喜歡戲裡「堂弟」劉冠廷的演出，「他就像我在鄉下認識的某個兄弟，和他對戲輕鬆自在，我在片場也沒看過龍哥（龍劭華）拿劇本，超級佩服。」會再拍戲？他笑言「肝差不多養好了」，但明年4月他將在小巨蛋辦演唱會，目前先把重心放音樂上。

(中國時報)