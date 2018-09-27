2018年09月27日 04:11 中國時報 徐亦橋 報導

辛曉琪偏愛帥氣簡單的設計，以格紋外套搭配寶璣BREGUET表，天后架勢十足。（外套提供／FENDI、攝影／JOJ PHOTO）

寶璣BREGUET Reine de Naples Mini 8928寶璣那不勒斯王后系列滿天星仕女鑽表，126萬2000元。（寶璣提供）

寶璣BREGUETReine De Naples 8908那不勒斯系列月相仕女腕表，116萬3000元。（寶璣提供）

辛曉琪不怕挑戰，輕鬆駕馭華麗復古服裝，配寶璣BREGUET表更顯貴氣。（服裝提供／Marc Jacobs、攝影／JOJ PHOTO）

「演唱會完畢後，你還會這樣運動嗎？」療傷天后辛曉琪自問自答說：「要！」日前她宣傳期受邀拍時尚，當時已展現長期運動的好氣色，但最近出關再瘦3公斤，運動成果驚人，她說：「你知道，運動其實會上癮…，我現在每天都習慣性的，就會很想要動。」

辛曉琪為演唱會準備，開始是每天運動1小時，到8月起更加強心肺有氧及核心運動，她笑說：「早上運動完了，傍晚有時候還要走路。」運動量更增強到3小時，以最佳體態迎接本周〈人生若只如初見〉巡迴演唱會，最近陸續曝光的曲目像「領悟」、「味道」到「倆倆相忘」，更令粉絲期待來場小巨蛋的大合唱。

變化穿搭轉換心情

曾在眾多演唱會或上億人看的歌唱比賽登台，辛曉琪說自己外表看起來超穩，上台前仍會緊張，但一上台就好了，而她準備方法也簡單，就是上台前每首歌第一句想一遍，以免第一句沒有，後面整首都完蛋，她笑說：「內心的緊張，別人不會知道。」相隔12年才在台北開唱，她希望自己安可前不會哭，可以ㄍㄧㄥ住感動，唱完全場。

這次拍攝時尚時，辛曉琪嘗試平時不習慣的風格，她展現彈性穿上Marc Jacobs秋冬禮服小露香肩，或以FENDI外套展現帥氣，配上好氣質又貴氣的寶璣表（BREGUET），造型一柔一剛，她說：「我穿衣服比較帥氣一點，平常比較簡單舒適率性。」而她的飾品也常變化，藉不同風格的服裝或飾品轉換出不一樣的心情。

(中國時報)