巴黎時裝周－小S熱褲看秀 驚豔巴黎

2018年09月27日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

融合非洲狩獵氛圍的豹紋、優雅的蝴蝶結和帶有搖滾風格的皮革外套、短褲，融合出別具態度的時尚樣貌。（CFP）

小S徐熙娣以台灣《ELLE》國際中文版雜誌風格大使身分，身著低胸上衣、皮革熱褲性感亮相SAINT LAURENT 2019春夏大秀。（CFP）

小S徐熙娣以台灣《ELLE》國際中文版雜誌風格大使身分，前往巴黎時裝周觀賞SAINT LAURENT 2019春夏大秀，一身個性低胸上衣搭配皮革熱褲的她，自豪魅力之強，能讓巴黎路人也昏倒，對上同場的韓國女星李聖經更是毫不遜色。其他頭排座上賓，還包括超模凱特摩絲（Kate Moss）、辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）等人。

SAINT LAURENT大秀選在面對巴黎鐵塔的Trocadero廣場上舉行，不僅站穩巴黎時尚地標位置，在閃爍的燈光表演中華麗亮相。品牌創意總監Anthony Vaccarello本季取樣不同年代元素，混合出可自由表達當代意識的折衷主義。

全系列以性感的黑色套裝開場，隱約點出1966年聖羅蘭先生手中強調女性自主的「吸菸裝」輪廓，非洲狩獵氛圍則表現在豹紋圖騰及率性剪裁上，80年代的強勢肩線和前任設計師Hedi Slimane深受搖滾主義的加州風格，亦一一浮現在映著白色棕櫚樹的水路之上。巧妙融合熱銷款式與經典符碼，獻出品牌性感優雅且不退流行的時尚樣貌。

(中國時報)