姚亦晴展露才華 宋緯恩初登紅毯 狹路相逢張豐豪

2018年09月27日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

TKM KRONOS航太鈦金屬中型登機箱，18萬2500元。（TecknoMonster提供）

TKM CAPSULE系列，極致輕盈米白色真皮旅行袋6萬7800元(左）、 女士手提包5萬7400元（中）、真皮航海旅行包6萬5700（右）。（TecknoMonster提供）

同獲金鐘戲劇節目新進演員獎入圍的《翻牆的記憶》宋緯恩（左起）、姚亦晴與張豐豪拍攝TecknoMonster旅行箱專題。3人私下感情好，對於將人生首度走紅毯感到不真實，表示誰得獎都是彼此的榮耀。TKM DROPPER後背包賽車限量紀念版4萬1600元；姚亦晴拿TKM ORMEGGIA極致輕盈真皮手袋4萬3300元。（服裝提供／KENZO、Balenciaga；攝影／JOJ PHOTO）

由何潤東自編自導的戲劇《翻牆的記憶》，風光入圍本屆金鐘5項提名，其中姚亦晴、宋緯恩、張豐豪3人同被提名新進演員獎，讓不到25歲的他們難掩喜悅之情，也謙虛地表示：「誰贏了都是劇組的榮耀！」初登人生紅毯雖然緊張，但想到3人會同時出場給彼此打氣，再大的場面都可以放心。

最貴行李箱混搭機場時尚

靦腆的張豐豪才19歲，剛成為台藝大導演系新生，一張「無辜臉」在戲中慘被宋緯恩等人霸凌、丟游泳池，手段激烈；但戲外兩人卻是非常投緣的好哥兒們，張豐豪曾在外被大雨淋溼，跑到宋緯恩家洗澡，還穿走他的拖鞋，兩人坦承「內褲以外」的都看過了。

宋緯恩更大方承認：「他讓我很舒服！」由於兩人都是台藝大學生，上次公布入圍名單後，他們走在校園時，同學看到宋緯恩都忙著恭喜他，卻沒發現旁邊的男生也是「候選人」，讓張豐豪哭笑不得。

姚亦晴在戲中與兩人互動不多，是在上表演課時打成一片，她在戲中演援交妹，為了詮釋角色而私下寫援交日記，把人物當成自己，帶入滿滿的情緒，從歌手蛻變演員也展露她的全方位才華。

3人受邀拍攝有「全世界最貴行李箱」之稱的義大利品牌TecknoMonster，有如機場潮男潮女混搭時尚。該牌一個要價10萬元，比知名RIMOWA貴出一大截，行李箱的碳纖維材質輕巧堅韌，搶攻旅行奢華潮。

(中國時報)