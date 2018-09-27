姚亦晴展露才華 宋緯恩初登紅毯 狹路相逢張豐豪

TKM醇黑KRONOS中型航太鈦金屬登機箱9萬9100元。（TecknoMonster提供）

友善列印
中國時報
報導
TKM KRONOS航太鈦金屬中型登機箱，18萬2500元。（TecknoMonster提供）
TKM CAPSULE系列，極致輕盈米白色真皮旅行袋6萬7800元(左）、 女士手提包5萬7400元（中）、真皮航海旅行包6萬5700（右）。（TecknoMonster提供）
同獲金鐘戲劇節目新進演員獎入圍的《翻牆的記憶》宋緯恩（左起）、姚亦晴與張豐豪拍攝TecknoMonster旅行箱專題。3人私下感情好，對於將人生首度走紅毯感到不真實，表示誰得獎都是彼此的榮耀。TKM DROPPER後背包賽車限量紀念版4萬1600元；姚亦晴拿TKM ORMEGGIA極致輕盈真皮手袋4萬3300元。（服裝提供／KENZO、Balenciaga；攝影／JOJ PHOTO）

由何潤東自編自導的戲劇《翻牆的記憶》，風光入圍本屆金鐘5項提名，其中姚亦晴、宋緯恩、張豐豪3人同被提名新進演員獎，讓不到25歲的他們難掩喜悅之情，也謙虛地表示：「誰贏了都是劇組的榮耀！」初登人生紅毯雖然緊張，但想到3人會同時出場給彼此打氣，再大的場面都可以放心。

最貴行李箱混搭機場時尚

靦腆的張豐豪才19歲，剛成為台藝大導演系新生，一張「無辜臉」在戲中慘被宋緯恩等人霸凌、丟游泳池，手段激烈；但戲外兩人卻是非常投緣的好哥兒們，張豐豪曾在外被大雨淋溼，跑到宋緯恩家洗澡，還穿走他的拖鞋，兩人坦承「內褲以外」的都看過了。

宋緯恩更大方承認：「他讓我很舒服！」由於兩人都是台藝大學生，上次公布入圍名單後，他們走在校園時，同學看到宋緯恩都忙著恭喜他，卻沒發現旁邊的男生也是「候選人」，讓張豐豪哭笑不得。

姚亦晴在戲中與兩人互動不多，是在上表演課時打成一片，她在戲中演援交妹，為了詮釋角色而私下寫援交日記，把人物當成自己，帶入滿滿的情緒，從歌手蛻變演員也展露她的全方位才華。

3人受邀拍攝有「全世界最貴行李箱」之稱的義大利品牌TecknoMonster，有如機場潮男潮女混搭時尚。該牌一個要價10萬元，比知名RIMOWA貴出一大截，行李箱的碳纖維材質輕巧堅韌，搶攻旅行奢華潮。

(中國時報)

巴黎時裝周伸展台 拼接地景擁抱… 陳艾熙下半身失蹤

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。