陳艾熙下半身失蹤

擁有好品味的孫怡，自稱高中時就逛過洛杉磯的Fred Segal本店，此次更受品牌之邀，為台北店創作藝術裝置。（Fred Segal提供）

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中國時報
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Fred Segal Originals女裝牛仔褲，7000元。（Fred Segal提供）
COMME des Garcons PLAY系列藍底眼睛T恤，3800元。（TEEMARKET提供）
喜事國際集結旗下Maison Kitsune、COMME des Garcons PLAY等品牌，推出主打休閒裝著的TEEMARKET概念店，並於日前正式進駐信義新光三越A11館。（羅永銘攝）
女星陳艾熙選穿搶眼連帽T恤下半身失蹤，詮釋別具個性的隨興時尚。（羅永銘攝）

街頭風格橫行，時尚選物店從隨性風格著手，搶攻入門年輕族群。來自美國的選品店Fred Segal，把誕生地加州獨特的氛圍帶入台北東區商圈，3層樓店面容納包含丹寧品牌RE/DONE、義大利前衛品牌GCDS等個性選品，昨（26日）還請到曾旅居洛杉磯多年的孫怡，分享她口中「做作的隨性」風格。

孫怡自稱早在高中時期就已踏入本店朝聖，十分欣賞品牌所傳達「悠閒奢華」的生活態度，生平第一次接觸到設計師Martin Margiela的作品也是拜Fred Segal所賜。擁有好品味的她，運用自身平面設計背景，為台北店內創作出融入浪板材料的裝置作品，讓空間更貼合台灣在地文化。

而深耕台灣多年的喜事國際，也順應市場需求，於信義新光三越A11館，推出以T恤為主打的TEEMARKET概念店。除集結旗下原有之Maison Kitsune、COMME des Garcons PLAY等品牌外，10月將陸續引進全台獨家販售之APPARIS、IDEA等品牌，透過相對親民的售價（T恤單價平均約4000元）和貼近生活的視角，演繹別具個性的隨興時尚。

(中國時報)

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