廣三SOGO周慶 妝品下殺3.1折

廣三SOGO 23周年慶即日起至10月10日，祭出滿千送百優惠，更推出芬蘭國民精靈嚕嚕米滿額禮及快閃店等活動。（廣三SOGO提供）

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中國時報
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廣三SOGO周年慶，BOBBI BROWN超防水斜角眉筆升級組，價值4250元，5.9折獨家價2520元，限量30組。（廣三SOGO提供）
廣三SOGO周年慶，ESTEE LAUDER特潤緊顏亮眼獨家組，價值6115元，6.2折獨家價3850元，限量30組。（廣三SOGO提供）
廣三SOGO周年慶，培芝的博依德國潔顏淨膚儀FC45，原價1680元，5.2折全台獨家價888元。（廣三SOGO提供）

台中廣三SOGO周年慶今年推出獨家全新餐飲品牌，10月10日前主打包括全館滿千送百、萬件商品下殺超優惠，還有服飾8折起、百件化妝品組獨家優惠3.1折起，難怪預購首日大開紅盤，聯名卡滿10萬送2000的優惠，1小時300份被秒殺；今（27日）起還帶來芬蘭國民精靈「嚕嚕米」周邊快閃店，以及各式可愛限量的滿額禮。

奇幻購物樂園 打卡亮點

廣三SOGO周年慶持續至10月10日，全館滿3000元送300元廣三SOGO商品禮券，名品、珠寶、大家電滿5000送500，而化妝品9折起優惠外，還有單筆滿2000送200，10月1日前滿萬加碼再加送500，另外刷指定銀行卡，全館滿20萬元起還加送電烤箱，回饋率最高可達25.8％。

今年最特別的就是芬蘭國民精靈「嚕嚕米」，在館內打造出奇幻購物樂園，特設有拍照打卡點，明（28日）起至10月31日將在館內舉辦「嚕嚕米POP-UP STORE快閃店」，推出豐富的平價周邊、限定扭蛋機商品，現場還有獨家聯名拍貼機，藉以吸引嚕嚕米粉絲朝聖。

聯名卡滿額禮 今起登場

另外，廣三SOGO即（27日）起推出一系列聯名卡滿額禮，包括單筆消費滿2000元，即送限量1000個正版「MOOMIN玩偶」，而當日消費滿3000元，加150元或扣Smart card點數300點，或當日消費滿5000元，加50元或扣Smart Card點數百點，即可兌換限量1000頂的「MOOMIN安全帽」，10月4日起持Smart Card及指定刷6大銀行卡，單筆消費滿2000元送限量2000個「MOOMIN保溫瓶」。

(中國時報)

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