邵逸夫獎頒獎 投影追憶方逸華

邵逸夫獎理事會理事陳偉儀教授（左起）、邵逸夫獎理事會理事程伯中教授、邵逸夫獎基金會董事會成員李潔儀、邵逸夫獎理事會主席及評審會副主席楊綱凱教授、香港特別行政區行政長官林鄭月娥、邵逸夫獎基金會主席及理事會理事陳偉文、邵逸夫獎基金會董事會成員蔡梅芝和邵逸夫獎理事會理事徐遐生教授。（盧禕祺攝）

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中國時報
報導林彥君 （香港傳真）
本屆邵逸夫獎數學科學獎、生命科學與醫學獎與天文學獎，分別頒予路易‧卡法雷（左起）、瑪莉克萊爾‧金及尚盧‧普吉。（盧禕祺攝）

邵逸夫獎基金會26日在香港會議展覽中心，舉辦2018年度「邵逸夫獎」頒獎典禮，香港特別行政區行政長官林鄭月娥擔任主禮嘉賓及頒獎人，甄珍出席典禮共襄盛舉。

邵逸夫獎每年總報名人數逾500人，本屆天文學獎、生命科學與醫學獎及數學科學獎得獎者，分別為尚盧‧普吉、瑪莉克萊爾‧金與路易‧卡法雷，每人可獲獎金120萬美金。

被譽東方諾貝爾獎

尚盧‧普吉以過去恆星在形成過程中，星系所放出的宇宙遠紅外線為背景來研究，以紅外線到亞毫米範圍的光譜，提出且證實星際物質含有芳香族碳氫分子。

瑪莉克萊爾‧金繪製第一個乳癌基因的基因圖，以數學模型預測和證明乳癌可以由單個基因引起。路易‧卡法雷以偏微分方程式，用於如蒙日安培方程等非線性方程式計算中，解決障礙及自由邊界等問題。

已故娛樂業大亨邵逸夫於2002年11月創立邵逸夫獎，該獎被認為是諾貝爾風向球，有「東方諾貝爾獎」之稱。邵的妻子方逸華在邵晚年接手公司管理，她去年11月因敗血症病逝，邵逸夫獎基金會主席陳偉文透露：「方姊一向低調，她做的所有事情，都是以邵先生的名義去做，當背後默默支持的女人。」

顧細節讓賓主盡歡

陳偉文表示，方逸華個性嚴謹，做大事也兼顧小細節，為讓前來典禮的賓客都能看到舞台，方逸華還訂做橢圓形桌子。今年典禮會場布置簡單隆重，現場投影方逸華的照片，追憶她過去為邵逸夫獎努力的精神。陳偉文透露，邵逸夫夫妻過去常看到報紙上需要幫助的人，就會聯絡當事人提供協助，他說：「他們是我認識這麼多有錢人中，會長年無私奉獻的人，他們差不多把所有財產都捐出去了！」

(中國時報)

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