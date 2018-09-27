邵逸夫獎頒獎 投影追憶方逸華

2018年09月27日 04:11 中國時報 報導林彥君 （香港傳真）

本屆邵逸夫獎數學科學獎、生命科學與醫學獎與天文學獎，分別頒予路易‧卡法雷（左起）、瑪莉克萊爾‧金及尚盧‧普吉。（盧禕祺攝）

邵逸夫獎基金會26日在香港會議展覽中心，舉辦2018年度「邵逸夫獎」頒獎典禮，香港特別行政區行政長官林鄭月娥擔任主禮嘉賓及頒獎人，甄珍出席典禮共襄盛舉。

邵逸夫獎每年總報名人數逾500人，本屆天文學獎、生命科學與醫學獎及數學科學獎得獎者，分別為尚盧‧普吉、瑪莉克萊爾‧金與路易‧卡法雷，每人可獲獎金120萬美金。

被譽東方諾貝爾獎

尚盧‧普吉以過去恆星在形成過程中，星系所放出的宇宙遠紅外線為背景來研究，以紅外線到亞毫米範圍的光譜，提出且證實星際物質含有芳香族碳氫分子。

瑪莉克萊爾‧金繪製第一個乳癌基因的基因圖，以數學模型預測和證明乳癌可以由單個基因引起。路易‧卡法雷以偏微分方程式，用於如蒙日安培方程等非線性方程式計算中，解決障礙及自由邊界等問題。

已故娛樂業大亨邵逸夫於2002年11月創立邵逸夫獎，該獎被認為是諾貝爾風向球，有「東方諾貝爾獎」之稱。邵的妻子方逸華在邵晚年接手公司管理，她去年11月因敗血症病逝，邵逸夫獎基金會主席陳偉文透露：「方姊一向低調，她做的所有事情，都是以邵先生的名義去做，當背後默默支持的女人。」

顧細節讓賓主盡歡

陳偉文表示，方逸華個性嚴謹，做大事也兼顧小細節，為讓前來典禮的賓客都能看到舞台，方逸華還訂做橢圓形桌子。今年典禮會場布置簡單隆重，現場投影方逸華的照片，追憶她過去為邵逸夫獎努力的精神。陳偉文透露，邵逸夫夫妻過去常看到報紙上需要幫助的人，就會聯絡當事人提供協助，他說：「他們是我認識這麼多有錢人中，會長年無私奉獻的人，他們差不多把所有財產都捐出去了！」

(中國時報)