2018年09月27日 04:11 中國時報 郭箏

俞家莊的大門前貼著家傳對聯：「綽綽有俞」、「年年有俞」，橫批是「富貴有俞」。

文載道等人被僕從們簇擁著進入不知多深、多大的莊園，屋宇連雲，樓閣林立，花田草木一直延伸到望不見盡頭的地平線。

「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士盡歡顏！」顧寒袖不由發出感嘆，嘆完了又覺得不妥。他並非攀炎附勢之徒，本不想來的，那劉娥也好像不願和俞公子打交道，並沒有與眾人同行。

一路上，僕從們介紹著莊園內的各種情形：「本莊有賓客三千多人，分成『天地玄黃宇宙洪荒』八個等級，食衣住行也都各按等級分配。」

顧寒袖哼道：「朝廷命官有九品，你們卻分成八等，好大的派頭！」

一個年長的僕從笑道：「當然要比朝廷少一些些，否則俞公子不就是皇帝啦？」

顧寒袖心中不滿：「這俞公子處處自比帝王，還號稱什麼天下第一莊，我看將來必定沒有好下場！」

梳雲道：「他們吃飯也分成八等？」

「當然。本莊有八個大廚房、一個小廚房，小廚房是公子與貴賓專用的。」

「我們算是貴賓嗎？」

「當然是貴賓。」

「酒分成幾等？」

「也有八個等級。」

「好咧。」梳雲喜道。「可以嘗嘗貴賓等級的好酒了。」

好不容易來到正廳，俞燄至下了大轎，陪同眾人一起走入那無比寬敞的巨大廳堂，已有許多「天」字等級的食客在內等待，看樣子並無飽學鴻儒或江湖豪俠，而都是些工匠之類的人物。

顧寒袖心忖：「這俞公子的識人標準倒挺奇怪。」

莫奈何眼尖，走到一個頭戴氈帽的年輕人面前，把他的帽子一摘，他的額頭上竟然還多長了一隻眼睛。

「你是『奇肱國』的任天翔嘛！」

原來一個月前，莫奈何、梅如是等人在解救顧寒袖的途中，為了要趕到崑崙山，便根據《山海經》的記載，找上了擅於製造飛車的奇肱國。

奇肱國人都生著三隻眼睛，只有一條手臂，這任天翔便是國中飛車造得最好的人。

「你來這兒發展飛車事業，洛陽就不會堵轎啦！」

任天翔怯生生的笑著，似乎還不太適應中原文化。

「這俞公子究竟在打什麼算盤呢？」顧寒袖又止不住暗犯嘀咕。（待續）

(中國時報)