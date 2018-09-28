政院拍板 違法陸資最高罰2500萬

2018年09月28日 01:13 中國時報 張理國 、 藍孝威 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

行政院昨通過《兩岸人民關係條例》第93條之1修正草案。陸委會副主委李麗珍說，待立法院完成修法後，陸資未經許可來台投資罰鍰將由現行新台幣12萬元以上60萬元以下，修正為新台幣5萬元以上2500萬元以下，並得按次處罰至改正為止。這項修正草案為政院列為立院本會期最優先修法的「國安五法」之一。

陸資上海龍峰國際去年繞道投資大同股票，遭金管會裁罰最高金額60萬元。陸委會經濟處長葉凱萍說，當時很多人覺得裁罰過低，陸委會因而會同經濟部、金管會及法務部共同修法，這次修《兩岸條例》就是將陸資未經許可來台投資的罰鍰上限，修正為新台幣5萬元以上2500萬元以下。

但若違法投資的陸資企業，在台投資獲利甚高，2500萬元罰鍰上限，依照《行政罰法》第18條款，還可再提高。法務部次長陳明堂說，例如獲利1億元，相關機關可在超過2500萬上限、1億元範圍內再行裁罰。

提高罰鍰 得按次處罰至改正

對於綠委高志鵬曾質疑，即使《兩岸條例》提高罰鍰，但《公司法》並未強制揭露投資實質受益人，恐無法有效裁罰至幕後金主。李麗珍則說，陸資的審查主管機關為經濟部投審會，陸委會將與經濟部討論，如何強化審查機制，至於隱匿、掩飾、冒名的陸資，則是陸委會下階段的修法方向。

本末倒置 解決五缺才是要務

陸委會表示，這次修法後，陸資投資事業規避、妨礙、拒絕主管機關檢查，以及應申報未申報、違規轉投資、應辦理審定未辦理等情事，都可處新台幣5萬以上2500萬元以下罰鍰；修法也新增「微罪不舉」規定，考量陸資投資人來台投資如有違規情節輕微之情事，增列主管機關得先限期命其改善，已完成改善者，免予處罰的規定。

陸委會副主委邱垂正表示，經濟部統計2009年6月至2018年7月止，許可陸資來台投資共計1167件，其中違反「未經許可投資」29件。

商總質疑 就是不歡迎大陸來

對於政院昨日通過的修正草案，工總祕書長蔡練生認為，陸資違法來台，政府要罰，站在工商團體沒有意見，但罰責要符合比例原則，但他也不諱言，與其堵陸資來台，如何讓台廠根留台灣，解決五缺問題，才是政府的當務之急。

商總理事長賴正鎰則表示，政府這項修法就是「不歡迎大陸來」，對台灣經濟非常不利；而先修了《公司法》，再擔心因此對台灣不利而提高罰鍰，根本是「本末倒置」。

賴正鎰表示，世界各國的外資來台，我們都開大門熱烈歡迎，獨獨大陸投資就不行，甚至還要罰款，政府應該思考，台商到大陸投資和陸資來台有很大的逆差，這對台灣相當不利。

(中國時報)