睡前滑手機8分鐘 就會晚睡1小時

2018年09月28日 01:13 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

睡前滑手機不僅傷眼，還會讓你睡不著！台大研究發現，睡前滑手機8分鐘，會讓人晚睡1小時，主要因為手機有長波的藍光，會活化全身的交感神經系統，造成心跳加速、血壓升高及出汗，結果愈滑精神愈好，更難入睡。

刺激交感神經 心跳加速

台灣大學生命科學系副教授陳示國表示，3C產品中短波長藍光傷眼已為大家所熟知，卻忽略手機也同時存在長波長藍光（470nm）。為瞭解長波長藍光對生理機能的影響，台大醫院與台灣大學共同合作完成這個研究，研究結果亦發表在「美國國家科學院期刊」。

陳示國指出，研究發現在小鼠即將進入睡眠時，給予眼睛較強的藍光刺激，會高度活化小鼠全身的交感神經，造成心跳加速、出汗、血壓升高及腎臟交感神經活化，同時也會使得休眠的毛囊幹細胞活性增加，且僅8分鐘的刺激，即可造成全身交感神經持續興奮超過1小時。

台大提醒 愈滑愈難入睡

台大醫院皮膚科教授林頌然表示，研究也發現，長波長藍光所產生的生理反應，並非經由眼球錐狀與桿狀細胞這兩種與視覺成像相關的感光細胞所調控，而是利用視網膜內的「內生感光視神經細胞」作為受體，向腦部的視交叉上核發出訊號，隨後活化全身的交感神經。

過去已知光線、太亮會使人睡不著，台大則首度揭祕，這種「視而不見」的生理感應，主要為視網膜內的「內生感光視神經細胞」接受到較長波長藍光刺激所致。

陳示國表示，此研究揭示長波長藍光調節自主神經系統的新功能，長波長藍光也存在自然界中，尤其是白天，可刺激人有活力工作，這也是日出而作的自然法則，且睡前如果有較強藍光的刺激，會使人亢奮，進而影響睡眠，尤其光線對生理的影響有累加作用，多滑1分鐘，可能會因而晚睡半小時以上，尤其不要在棉被內偷滑手機，因瞳孔會放的更大而增加進光量，不僅傷眼，也會嚴重影響睡眠。

現在要抗長波長藍光也不是無計可施，林頌然指出，電腦及手機已有APP可以調色差，將畫面調向偏紅的暖色系，可以對抗長波長藍光，但仍然無法完全過濾，所以想要有好的睡眠品質，睡前還是不要滑手機的好。

(中國時報)