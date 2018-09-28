還原關西機場接駁始末 陸協調派車疏運 鐵的事實

駐大阪辦事處前處長蘇啟誠。（摘自蘇啟誠臉書）

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中國時報
李文輝╱綜合報導
風災後3天駐日代表謝長廷首次公開現身。（中央社）
關西機場擠滿因颱風而受困旅客。（法新社）
中颱燕子造成關西國際機場大淹水。（美聯社）
關西機場事件簿

燕子颱風期間，日本關西機場疏運旅客引發兩岸「假新聞」風波，經事後查證，大陸官方與關西機場說法相當一致。然而迄今仍有親綠媒體緊咬當初有「網媒」稱陸方派車進入機場接人並非事實，宣稱是陸方放出「假消息」，卻罔顧大陸官方事後完整陳述「鐵的事實」，即陸方人員協調機場派巴士，把台灣民眾在內的中國旅客接到外面集結地，再派接駁車把旅客運到大阪市區。

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亂引中國人可上車 激化兩岸

更嚴重的是，災難當頭，部分親綠媒體在毫無查證下，就引述大陸網媒和網友留言報導稱，「中國駐大阪總領事館派15輛巴士營救受困中國旅客…台灣旅客覺得自己是中國人就可以上車…」事後證明大陸官方根本沒有下達如此要求，親綠媒體見獵心喜，刻意激化兩岸緊張，改寫製造出「假新聞」，造成兩岸敵意更升高。

綜合媒體報導，關西機場表示，大陸駐大阪總領館確實與日方協調、提議派巴士直接到關西機場接運受困的大陸旅客，遭到拒絕後，便協調大陸旅客分六批搭乘日方安排的巴士，到泉佐野市內購物中心的停車場集中，再由陸方接駁到市區。關西機場人員表示，送大陸旅客到中轉站的巴士上，也有台灣人。

大陸駐大阪總領事館官網當時公告也說明是「日方啟動集中轉運中國旅客工作」：「截至今（9月5日）晨，關西國際機場內約有2650名旅客滯留，其中中國旅客750餘人。……。我館……與日方協調對策方案……，日方於9月5日上午11時30分，啟動集中轉運中國旅客工作，截至目前已將第一批……合計360名滯留旅客安全移轉至大阪市內……」

該官網9月6日後續公告：「駐大阪總領館協助因颱風滯留中國旅客1044人（包括香港同胞117人、澳門同胞5人和台灣同胞32人），分六批安全撤離關西國際機場。」

大陸國台辦26日記者會則更完整述明整個疏運過程，與關西機場說法基本一致，也有力地反駁了「假新聞」的指控。

綠靠操弄對立 掩飾執政不力

國台辦發言人安峰山表示，民進黨當局和特定政治人物、媒體，為掩飾未能及時協助受困台胞，故意歪曲事實，轉移焦點。他說，有的在網上貼照片說，機場連接橋斷了，外車進不去，後來證明照片是刻意剪裁；有的說機場不允許外車進入，所以大陸派車接人是假消息。

他質疑，這些說法都不提大陸駐大阪總領事館通過和關西機場方面協商，協調機場專門派了六批巴士，把中國旅客從機場接到外面集結地，然後大陸領館再派接駁巴士把旅客運到大阪市區。共有1044名中國旅客在大陸外館幫助下迅速、安全、順利地轉移了，其中包括32名台灣同胞。

針對綠營和親綠媒體指大陸製造「假新聞」，安峰山駁斥說，民進黨為掩飾其執政不力，轉移批評，造謠抹黑大陸，藉此「撈取選舉利益」，才是製造和傳播「假新聞」；尤其只要選舉一到，總會操弄對大陸的敵意和對立，破壞兩岸關係。

(中國時報)

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