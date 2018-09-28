新聞透視－綠媒扭曲真相 搞假新聞愚民

2018年09月28日 01:13 中國時報 朱真楷

大陸派員疏散關西機場旅客，蔡政府為化解輿論壓力，將焦點導向假新聞。只是，陸方從頭到尾均表明整個過程，是領館先協調日方以巴士分流，領館再自行租巴士接力，從頭到尾說法沒變，結果《自由時報》卻刻意裝傻聽不懂，造假新聞扣人假新聞。都什麼年代了，怎還天真以為能政媒聯手搞愚民政策？

《自由》一則斗大標題寫著「中方派車接人地點，改口說是機場外」的新聞，指控國台辦對於疏散關西機場旅客的過程遭人踢爆造假，說法一變再變。只是，只要還原真相，就可了解一變再變的不是對岸，而是有人居心叵測。

首先，在9月6日關西機場傳出旅客受困後，第一個報出陸方介入營救的媒體是大陸《觀察者網》，其內容詳述領館人員在巴士向旅客說：「經我們領館協調，日方同意用大巴把大家給分流出來，然後我們館裡目前為大家租了大概15輛巴士，爭取把大家分流到接下來的大阪站和新大阪站。」

請問，這4句中文很難嗎？還是有哪幾個字極罕見，罕見到讀了快1個月，還能看成「中方派車接人地點，改口說是機場外」？這如果不是刻意扭曲，就是國文程度真是87分不能再高。

更令人發噱的是，其實在9月6日中午，《自由》也發了1則引述《觀察者網》內容的報導；但到晚間突然翻臉不認帳，又出了1則「中國派車進關西機場接人？網媒吹很大」的即時新聞。請問寫這新聞的人是不是漏看了什麼，還是中文同樣有狀況？若真要瞎著幹，也總得先把中午新聞撤下，以免被人發現明知故犯、自打嘴巴。

其實，就當陸方在關西機場事件完全沒派人好了，試問，我方就能順理成章地不思積極作為嗎？不是吧！尤其，民進黨政府不是最反對大陸指手畫腳嗎，怎麼一出大事，就緊摟對方指控「你沒派車救人」，藉此暗示台灣沒派車也很正常？

可想像關西機場事件對政府威信衝擊有多大，才會事發迄今已逾20天，還在忙著指控對岸假新聞。面對問題，是解決問題的第一步，眼前最該做的是重檢SOP，為國人建構更安全保護機制。若只顧擦脂抹粉、潑人髒水，就真是昏昧到不知今夕是何夕了。

(中國時報)