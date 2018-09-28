蘇啟誠輕生 重挫駐阪處士氣

2018年09月28日 01:13 中國時報 黃菁菁 ／東京27日電 ／東京27日電

我駐大阪辦事處因前處長蘇啟誠輕生而出缺，駐日經濟文化代表處副代表張仁久臨危受命，赴大阪暫代大阪辦事處處長職務已一周有餘。張仁久27日在電話受訪時表示，目前大阪辦事處已恢復正常，現況很好，同仁們正全力準備10月2日至7日的一連串國慶酒會活動。

張仁久表示，他到大阪後一直忙不停，目前暫時住在飯店裡。此行的主要任務是代理辦事處日常處務及舉辦國慶酒會等，接下來10月2日至7日接連一周必須出席名古屋、京阪神、四國等地僑界及大阪辦事處舉辦的7場國慶酒會。

前處長蘇啟誠14日輕生消息傳出後，曾與蘇共事，瞭解蘇為人的東京駐日代表處職員都不禁落淚，大阪辦事處更因而士氣低落。張仁久表示，他到大阪後不斷鼓勵同仁，為他們打氣，要大家不要過於悲傷、沮喪，我們像大家庭一樣，也發揮了團隊精神，現在大阪辦事處已經恢復正常運作。

大阪辦事處負責日本關西為主的20個府縣，領務轄區比東京駐日代表處還廣。大阪辦事處痛失處長，且原本也沒有副處長，故已由資深組長黃水益兼副處長，協助張仁久推動業務工作。

有關大阪處長的接任人選，張仁久表示，須由外交部決定，他現在仍是副代表，只是暫時兼任、代理處長，等大阪辦事處一切穩定後還是會回到東京。

張仁久與大阪的淵源頗深，在大阪僑界、商界等也有很廣人脈，過去曾任大阪副處長3年半，以及亞東關係協會祕書長、大阪辦事處處長8個月，現任駐日代表處副代表。

(中國時報)