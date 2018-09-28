前外交官轟謝 外行中的大外行

2018年09月28日 01:13 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

針對駐日代表謝長廷駐外工作表現，以及對台籍慰安婦索賠及核災地區食品議題的態度，駐紐西蘭前代表介文汲昨上廣播節目批謝是「外行中的大外行」，指謝從來就不是在辦外交，是「助」日代表，以為如此可獲日本政府感謝，換得未來更多好處，這是「大錯特錯」。

介文汲除擔任過駐紐西蘭代表，也曾派駐過WTO代表團、美國、比利時及泰國等館處，2017年宣布辭去外交官後，投入國民黨基隆市長初選。

提到我駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生後，外交部處理方式，介文汲指出，他自始覺得若外交部沒有妥善處理及明白公正交代此事，對在外館打拚的職業外交官士氣會有「毀滅性的打擊」。

依據蘇啟誠生前提報外交部的檢討報告，提及他未能採取適時、適切對應措施，深感有愧職守，願坦然受處。介文汲表示，「通常寫檢討報告，就是處分的節奏」，否則通常是先寫較為中性的「處理經過報告」。

謝長廷日前宣示要幫蘇啟誠討清白，介文汲說，「這是典型模糊焦點」，轉移注意力的伎倆，他對這種做法感到非常不齒，已犧牲一名優秀外交官，應痛定思痛檢討，還蘇公道。

介文汲強調，他絕對相信蘇啟誠是負責認真的外交官，非常有經驗，很多事情都知道怎麼處理，「中間可能受到某種程度的冤屈」。他說，外交官可承擔壓力，但很難承擔冤屈。

介文汲批評謝長廷是「外行中的大外行」，一般駐外大使遇到天災時，會考慮駐館的處理人力、物資，想辦法提供，大使會先向辦事處詢問同仁是否受到波及，確認後要提醒注意天災因應，如有任何需要會即時反映，而非像謝長廷先將矛頭歸責於大阪同仁，完全沒肩膀。

他說，謝長廷從來就不是在辦外交，是「助」日代表，時常替駐在國說話，回頭教訓國內不同意見的人，這是很離譜的事情。他以為這樣做可獲得日本政府感謝，換得未來更多好處，這是「大錯特錯」。

(中國時報)