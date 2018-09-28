假外資查緝不易 9年僅30件

2018年09月28日 01:13 中國時報 王玉樹／台北報導

政院修法重罰違法來台陸資。陸資在台本就不多，且假外資難防。外界咸認此舉意在警示，讓資金透明化，對台商及未來兩岸資金運作仍待觀察。圖為台商回台參加國民黨主辦的秋節聯誼會。（本報資料照片）飲酒過量 有礙健康

政院通過《兩岸人民關係條例》修正，陸委會副主委李麗珍在27日政院會後記者會表示，陸資違法來台投資罰鍰上限大幅提高，且可連續罰到改善為止。 （中央社）

近年陸資來台統計

政府對非法陸資提高罰鍰，但要杜絕陸資繞道第三地、以假外資來台還是不容易。自2009年《大陸地區人民來臺投資許可辦法》實施以來，經濟部投審會9年來只查獲30件陸資以假外資身分來台。學者認為，陸資如有意規避，可「化整為零」尋第三地、直接投資、兩岸匯兌多重管道來台，更難防堵。

化整為零 多重管道更難查

文大財經法律系教授吳盈德指出，目前對外國人投資認定，是看其「註冊地」，陸資則是看「控制力」，持股超過30%才會被認定。但陸資如有意規避，可以繞道新加坡、香港第三地進入，不容易查緝。提高罰鍰後，陸資更可能「化整為零」，以多重管道透過第三地、陸資直接投資、兩岸匯兌方式鎖定標的物，更難防堵。

他認為，像之前陸資透過永豐金炒股大同公司，一旦鎖定單一件炒作標的，即便罰2500萬，只要獲利夠大，可能陸資認為即便被罰也划算。可惜三讀通過的《公司法》「實質受益人」揭露條款沒通過，要追查背後金主不容易。他認為目前法律對陸資30%持股認定太高，許多上市櫃公司公司派連10%都沒有，卻具控制力，因此修法，從人事、財務實質控制力去認定。

另，吳盈德擔憂，雖然加重罰鍰一定有嚇阻力，但問題是被處罰的上市上櫃公司知不知情？如陸資違法投資台積電，股民怎知？政府未來制定施行細則時，可能要再思考。

獲利夠大 罰2500萬也划算

投審會執祕張銘斌認為，提高罰鍰後，假外資情況反會減少，因此次修正就是要打假外資；而從2009年開放陸資來台後，經濟部共查獲30件假外資案，分別是在外資資格審查中發現，或有人檢舉，發現外資中有陸資偷渡。針對假外資查緝，他說必須結合國安單位、調查局等。至於合法陸資，他認為只要「開大門、走大路」，循正常管道申請審查，不會因此條例而影響意願。

陸委會副主委邱垂正引述經濟部統計的裁處案件說，在近30未經許可投資案中，投資金額從新台幣100萬元以上至新台幣一億元以下不等，違規類型包括：陸資未申請許可12件、外資身分變更為陸資未申請許可13件、營業項目變更未申請2件、盈餘轉增資未申請1件、減資1件。

(中國時報)