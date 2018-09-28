審查不透明 產業升級絆腳石

2018年09月28日 01:13 中國時報 王玉樹

有件事政府應弄清楚，未來想要查全球資的「國籍」，只會越來越困難，而不是越來越容易。因此大幅提高違法陸資罰鍰的同時，更應思考的是，為何有許多陸資寧願非法來台，而不願循正式管道申請？如果對陸資一概嚴審，充滿「不透明」過濾方式，恐怕會使台企缺少產業升級資本，有害無利。

先看看陸資來台投資，今年前8月共93件，投資1.5億美元，比去年同期減少8.87%，顯見來台資金不但沒加，反而減少。

可大陸想投資或併購台企，自有擷取技術、品牌與通路考量。台灣不管是優勢的IC產業，乃至很多具know-how中等企業，以其條件，跟陸企合作也有利。只是綠營執政以來，兩岸降到冰點，對陸資始終持著保密防諜態度，這對兩岸企業合資合作是阻力。

問題還在我們的陸資審查，充滿太多政治考量，「透明度」更是遭人質疑，很多案子受限輿論與政府政策，更是注定被打回票。合法管道受阻，當然非法來台就多。政府正主打「5+2」產業，台企面臨產業轉型關鍵時刻，更需資金的注入。防堵，只會讓陸資更不來台，產業升級更面臨困難。

政府應更進一步思考的是還有必要再維持外資、陸資雙軌審查制嗎？除敏感行業外，將大陸與一般外資同等標準審查，不但比提高罰鍰更有用，也有助產業取得資金與市場。

(中國時報)