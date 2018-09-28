綠營項莊舞劍 受傷的是台灣

2018年09月28日 01:13 中國時報 崔慈悌

移民署才剛研擬限制大陸黨政軍來台，行政院又通過加重對未經許可來台陸資裁罰，年底選舉逼近，政府連串限縮行為，很難不讓人懷疑是為鞏固深綠基本盤，只是「傷敵一千，自損八百」，恐怕還傷不到對岸，台灣自己就先受重創。

自大陸機艦頻頻繞台，還加速挖我外交牆腳後，國安會就揚言祭出反制措施，行政部門不斷思考如何就涉及兩岸業務採取行動。

不過兩岸能運用的籌碼，根本不在同一天平上，硬是出拳，打到的都是自己。年初為反制大陸「擅飛」M503等三條未經我方同意航道，民航局凍結陸航的春節加班機，導致5萬名台商、台生春節返鄉亂成一團。

之後發生外籍航空更改「台灣」名稱事件，交通部想到的是對改名航空禁停空橋，結果受衝擊的還是自己人。

這次對擔任過大陸黨政軍職務人士，移民署研擬採取限制入境措施，早在去年就曾預告過，因爭議過大沉寂一陣子，最近又再度拿出來。

緊接著，政院會又通過對未經許可來台陸資罰鍰上限，從60萬元提高到2500萬元，且可連續罰，儘管名義上是為遏止陸資違法投資台灣，但近來陸資來台已少有大案子，選在此時限縮陸資，宣示意義大於實質作用。

年底縣市長選舉逼近，為迫使政府朝獨派靠攏，喜樂島聯盟已號召10月20日發動凱道大遊行；保外就醫的前總統陳水扁，也在全台各地發起縣市議員「一邊一國連線」，搶攻深綠選票。

行政部門選在此時對陸連續祭出限縮措施，很難不讓人聯想是「項莊舞劍」，意在鞏固民進黨基本盤。

不過，如同之前揮出的拳頭一般，限制曾任大陸黨政軍職務者來台，只是進一步隔絕交流，阻礙彼此認知；陸企近年加速跨國投資，很多外資都含陸資成分，台灣要爭取大企業來台，卻限縮陸資，無異自縛手腳。

大陸近年加速對外開放，反觀台灣卻愈來愈鎖國，這些措施或許短期內可對深綠交待，長期而言，對架構台灣自由開放的投資環境卻非常不利，政府出拳恐還沒打到對方，就先自傷。

(中國時報)