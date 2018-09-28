防陸資買台企 學者批手段LOW

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中國時報
、陳秀蘭／台北報導

針對行政院拉高陸資違法來台投資罰金，台北經營管理研究院院長陳明璋指出，政府這項作法，應是防範陸資透過併購、來台買走台灣的公司、技術及人才，但這是消極防堵，因陸資真要來手段很多，政府這種作法，不是大有為政府應有作法。

不願具名會計師指出，陸資可透過不同管道來台投資，台灣政府修法罰不到人家，了不起逼他退股，最後將使較聽話的公司坐困台灣，流失競爭力。

陳明璋說，台商在陸經營面對貿易戰困境，現階段轉型升級確實需資金，政府擔心台灣好公司、好技術被大陸買走，應提供協助台廠轉型、根留台灣誘因，像引進天使基金等，政府政策應是具加法或乘法效應，而不是減法。

對此，資誠會計師段士良分析，目前陸資可來台投資項目，依經濟部規定正面表列，本就須經投審會核可才能投資，投審會把關很嚴。而陸企來台投資，很少是為台灣市場，多是為技術、無形資產與人才。

對此新策，不僅台商不以為然，一些熟悉大陸事務的會計師認為，「上有政策、下有對策！」

對近來兩岸陷冰點，但還是有陸企想來台投資，會計師說，陸企目前對台灣投資興趣最高的是半導體、IC設計、生技等產業。問題是現在許多項目未開放，即使開放也不見得核准，如陸企立訊之前擬砸新台幣37.8億元，入股國內電聲元件龍頭美律案，遭投審會駁回，成為當時國內史上陸企來台最大駁回案。

另有會計師說，台灣政府常以國安理由駁回陸資投資案，但有的案子跟國安一點關係都沒有。令比較聽話的公司，就此困守台灣，競爭力日益下滑。因台企要西進搶食大陸廣大內需市場，就需與大陸合作，若只是與陸企子公司合作，會讓大陸母公司覺得合作不夠緊密。

該會計師說，陸企也會擔心台企與其子公司合作熟悉陸市場後過河拆橋，反觀若藉母公司相互持股，「你中有我，我中有你」，合作可更緊密；若政府一味攔阻，這條路走起來就十分艱辛。

(中國時報)

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