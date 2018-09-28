敏感時刻嚴查陸資 徒留限縮印象

2018年09月28日 01:13 中國時報 藍孝威 ／台北報導 ／台北報導

為遏止陸資違法投資台灣，行政院擬大幅提高未經許可來台陸資的最高罰鍰上限至2500萬元。台籍大陸律師黃致傑表示，這可能是為因應明年即將實施的CRS（共同申報準則，俗稱肥咖條款），讓資金來源透明化；上海台資協會副會長蔡世明認為，台商未來要用港澳身分引陸資入台，將大大提高違法成本。

蔡世明表示，如果從投資角度來看，有些台商用港澳身分做掩護，但實際資金來自大陸，所以政府要提高違法成本，這點可讓人理解。因台灣的股市、房市表現，從大陸資金來看都是不錯的投資標的，不排除有大陸資金透過熟識的台商進入台灣市場操作。不過，最近兩岸負面新聞太多，緊張態勢急遽升高，移民署日前擴大審查限制陸曾任黨政軍職務人員來台，蔡世明表示，此時提高違法陸資罰鍰，會給外界一種政府要限縮兩岸交流的印象。

黃致傑判斷，政院此時修法很可能和即將簽署CRS有關，因為台灣政府要查這些資金來源，必須靠各國租稅資訊的交換。等到簽署實施後，不管是台資、陸資或是其他第三地的資金，都可以追溯到資金最初的源頭。黃致傑表示，其中最困難的，就是認定資金來源到底是哪裡，就看政府認定時要從寬還是從嚴，但透過CRS，全攤在陽光下，台商須及早作好準備。

(中國時報)